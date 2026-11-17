Na družbenih omrežjih se je znova vnela ostra besedna vojna med predsednikom SDS Janezom Janšo in Inštitutom 8. marec. Tokrat so v središču spora najbogatejši Slovenci, interventni zakon za razvoj Slovenije in ameriški milijarder George Soros.

Inštitut 8. marec je namreč na družbenem omrežju X objavil seznam premoženja nekaterih najbogatejših Slovencev ter opozoril, da naj bi zakon koristil predvsem najpremožnejšim, medtem ko bi se po njihovem mnenju poslabšala varnost delavcev.

Nika Kovač, inštitut 8.marec. FOTO: Črt Piksi

V objavi so navedli vrednost premoženja petih posameznikov oziroma družin: Vesne in Darija Južne (511 milijonov evrov), Ize Sie Login (414 milijonov evrov), Sama Logina (414 milijonov evrov), družine Šešok (381 milijonov evrov) in Boštjana Bandlja (324 milijonov evrov).

»Interventni zakon bo služil 0,6 % najbogatejšim Slovencem, medtem pa se bodo delavci poškodovali, ker bo zaradi interventnega zakona delovno okolje za njih bolj nevarno,« so zapisali v Inštitutu 8. marec.

Janša udaril nazaj: »Koliko pa ima pod palcem milijarder Soroš?«

Na objavo se je ostro odzval predsednik SDS Janez Janša, ki je pozornost s slovenskih bogatašev preusmeril na ameriškega milijarderja Georgea Sorosa. »Koliko pa ima pod palcem milijarder Soroš, ki financira @8Marec in ne plačuje nobenih davkov v Sloveniji?« je vprašal Janša.

A pri tem se ni ustavil. Podvomil je tudi o interesih ameriškega milijarderja in njegovi domnevni povezavi s slovenskimi nevladniki.

Janez Janša. FOTO: Natalia Campos Reuters

»Kakšen je njegov interes? Da Slovenija razvojno zaostaja, najema tuje kredite ter Sorošu in podobnim plačuje visoke obresti? Zato potrebuje Gucci socialistke iz @8Marec,« je zapisal prvak SDS.

V ozadju spor zaradi varnosti delavcev

Spor se odvija v času intenzivne kampanje pred referendumom, na katerem bodo volivci 6. decembra odločali o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Inštitut 8. marec je skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami opozoril predvsem na spremembe pri odgovornosti delodajalcev ob poškodbah pri delu. Po njihovem mnenju bi zakon zmanjšal odgovornost delodajalcev in lahko poslabšal varnost zaposlenih.

Na drugi strani v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije očitke zavračajo. Poudarjajo, da zakon ne zmanjšuje pravic zaposlenih do varnega delovnega okolja, temveč spreminja pogoje, pod katerimi lahko zdravstvena zavarovalnica od delodajalca zahteva povračilo stroškov zaradi poškodbe pri delu. Zakon sicer prinaša tudi znižanje DDV na nekatera osnovna živila, uvedbo socialne kapice in spremembe pri obdavčitvi normirancev.