NEPREVERJENI DELALI ZA POLICIJO?

Pri obnovi fasade stavbe PU Murska Sobota domnevne nepravilnosti

Uslužbenec inšpektorata je ob nadzoru zaznal dve nepravilnosti. Policija zanika, da bi nepooblaščeni dostopali do njihovih podatkov.
Obnova fasade stavbe Policijske uprave Murska Sobota se je znašla pod drobnogledom inšpektorata za delo. Foto: Andrej Bedek
Andrej Bedek
 21. 3. 2026 | 05:40
4:29
A+A-

Obnova fasade stavbe Policijske uprave (PU) Murska Sobota se je znašla pod drobnogledom inšpektorata za delo. Uslužbenec inšpektorata je ob nadzoru zaznal dve nepravilnosti, med drugim pomanjkljivosti pri tako imenovanem pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih. Gre za dokument, ki določa odgovornosti in varnostne protokole med izvajalcem in naročnikom, še posebej v primerih, ko se dela izvajajo v občutljivih objektih, kot so policijske stavbe.

Po zakonu o organiziranosti in delu v policiji se naredi varnostno preverjanje ponudnikov ali strank in oseb, ki bodo za ponudnike ali stranke opravljale dela za policijo ali v prostorih policije. Varnostno preverjanje se izvaja z namenom zagotavljanja varnosti podatkov, uslužbencev, prostorov, objektov ali okolišev policije, kadar te varnosti ni mogoče zagotoviti z ukrepi iz načrta varovanja objektov, hišnega reda objektov ali drugimi varnostnimi ukrepi.

Niso bili na seznamu

Obseg postopka varnostnega preverjanja je določen v 53. členu navedenega zakona, medtem ko 52. člen istega zakona določa, kaj predstavlja varnostni zadržek. »Obstoj varnostnega zadržka za predstavnike ponudnikov ali strank pomeni, da ponudniki ali stranke s policijo ne morejo skleniti pogodbe za izvajanje storitev, gradenj ali dobavo blaga. Če se varnostni zadržek ugotovi pri osebah, ki bodo za ponudnike ali stranke opravljale dela za policijo ali v prostorih policije, te osebe teh del za policijo ali v njenih prostorih ne smejo opravljati,« pravi Drago Menegalija, predstavnik slovenske policije za odnose z javnostmi.

Če se ugotovi varnostni zadržek, del za policijo ali v njenih prostorih ne smejo opravljati.

»Med izvajanjem del na objektu je prisoten tudi uslužbenec PU, ki nadzira gibanje delavcev,« je pojasnil Drago Menegalija, predstavnik slovenske policije za odnose z javnostmi. FOTO: Roman Šipić

Izvajalec obnove fasade soboške PU, ki poteka v okviru energetske sanacije objekta, je podjetje Promobile gradbeni inženiring iz Ljubljane. Po naših podatkih je inšpektor za delo med nadzorom konec februarja ugotovil, da so se tisti delovnik za sanacijo fasade pripravljali delavci, ki niso bilo varnostno preverjeni oziroma niso bili na seznamu oseb podjetja Promobile, varnostno preverjenih za opravljanje del na tem objektu policije.

Prejeli 11,14 milijona

V ljubljanskem podjetju Promobile gradbeni inženiring se kljub večkratnim poizvedovanjem niso odzvali na prošnje za komentar glede ukrepov delovne inšpekcije zaradi ugotovljenih kršitev pri izvajanju del na objektu PU Murska Sobota. Po podatkih aplikacije Erar podjetje redno sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve, ki je pristojno za naložbe v slovensko policijo. To ministrstvo jim je od novembra 2018 do marca letos nakazalo skupno 1,13 milijona evrov. Med njihovimi pogodbenimi partnerji sta bila tudi ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za pravosodje. Prvo je podjetju med majem 2018 in septembrom lani nakazalo 731.000 evrov, drugo pa med novembrom 2021 in junijem 2022 še 415.000 evrov. Od novembra 2018 je podjetje Promobile za svoje poslovanje skupno prejelo 11,14 milijona evrov javnega denarja, kažejo podatki aplikacije Erar.

Predlagali uvedbo postopka

Vstop na gradbišče objektov policije je namreč dovoljen izključno osebam, ki so uvrščene na ta seznam. Če delavec ni uvrščen na seznam, mu opravljanje dela ni dovoljeno. Na slovenski policiji teh navedb niso potrdili. Poudarili so, da je inšpektor delavce preveril takoj ob prihodu in da ti v tistem trenutku niso opravljali del. Po njihovih zagotovilih dela izvajajo izključno delavci, ki so ustrezno preverjeni in evidentirani. »Policija je zaradi ugotovljenih kršitev v zvezi z varnostnim sporazumom vložila predlog za uvedbo postopka o prekršku pri pristojnem organu,« je odgovoril Menegalija.

Po naših podatkih so nepreverjeni delavci različna opravila pri obnovi fasade objekta soboške PU do nadzora delovnega inšpektorja občasno opravljali. Policija je zavrnila možnost, da bi bil lahko morebiti nekdo na ta način nepooblaščeno dostopal do njihovih podatkov. »Delavci ne vstopajo v objekt, saj dela izvajajo izključno na zunanji strani objekta. Med izvajanjem del na objektu je prisoten tudi uslužbenec PU, ki nadzira gibanje delavcev,« je še povedal Menegalija. 

