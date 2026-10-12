Pri odločitvi o RTV le 692 glasov razlike: še danes ponovno štetje, dokončni rezultat šele prihodnji teden

Drama okoli referenduma o RTV-prispevku se tudi dan po glasovanju še ni končala. Po zadnjih neuradnih rezultatih je proti ukinitvi obveznega prispevka glasovalo 461.765 volivcev, za ukinitev pa 461.073. Razlika je tako le 692 glasov. Okrajne volilne komisije bodo danes ugotavljale še izid glasovanja po pošti. Upoštevane bodo glasovnice, ki so pravočasno prispele do komisij. Obenem volilne komisije preverjajo podatke in zapisnike, nato pa bodo rezultati v informacijskem sistemu Državne volilne komisije ustrezno dopolnjeni. Po neuradnih informacijah bi bili lahko osveženi podatki znani proti večeru. To pa še vedno ne bodo dokončni rezultati referenduma.

Odločijo lahko glasovi iz tujine

Največja neznanka ostajajo glasovi iz tujine. Te bodo pristojni volilni organi ugotavljali v ponedeljek, 19. oktobra. Prav ti glasovi bi lahko zaradi izjemno majhne trenutne razlike odločilno vplivali na končni rezultat referenduma o RTV-prispevku. Na referendumu o noveli zakona o vodah leta 2021 je po pošti iz tujine prispelo 2965 veljavnih glasovnic. Glede na to, da je bila udeležba na tokratnih referendumih še višja, je lahko število glasov iz tujine tudi tokrat dovolj veliko, da spremeni sedanje razmerje.

Ponoči že prišlo do preobrata

Rezultat glede RTV-prispevka se je spreminjal že med nočnim štetjem. Sprva je kazalo na tesno podporo ukinitvi prispevka, nato pa se je razmerje obrnilo. Po zadnjih podatkih ima tako minimalno prednost možnost, da se obvezno plačevanje RTV-prispevka ne ukine.

Pri preostalih treh referendumskih vprašanjih so razlike bistveno večje. Volivci so po trenutnih rezultatih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, podprli pogojevanje denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter se izrekli proti volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.