Pri rabljenih električnih avtomobilih je ključna baterija

Ob postopni rasti prodaje električnih avtomobilov je na trgu tudi več rabljenih izdelkov s tem pogonom. Najprej zanje ni bilo prav veliko zanimanja, a zdaj ljudje oziroma podjetja že povprašujejo tudi po njih, ne nazadnje so za rabljene električarje prav tako na voljo subvencije, sicer nekoliko nižje. Če naj bi se pri klasično gnanem rabljenem vozilu prepričali o vsem, kar je povezano s pogonskim sklopom, podvozjem in podobno, pa je pri električnih avtomobilih najpomembneje, v kakšnem stanju je baterija. To je mogoče preveriti, eden od uveljavljenih je test avstrijskega podjetja Aviloo; po njihovih protokolih ga je mogoče opraviti marsikje po Evropi, tudi pri nas, na primer na AMZS, v podjetju EV Clinic v Litiji in v kompetenčnem centru za baterije pri Autocommerceu v Ljubljani. Pri Porscheju Interautu, denimo, zatrjujejo, da bodo imela rabljena električna vozila v njihovi ponudbi poslej opravljen ta test.

Kaj je Aviloojev preizkus? Kot pravi Matjaž Kastelec, na Autocommerceu vodja servisa za gospodarska vozila in avtobuse, je bistvo tega neodvisnega testa, da so najprej zbrali uradne podatke o porabi vsakega vozila (WLTP), to primerjali s tipom vozila in zmogljivostjo baterije, nato so pripravili algoritem oziroma program, ki izmeri napetost vsake baterijske celice, upornost celice pod obremenitvijo, s čimer se opravi nekakšen stresni test. Ta je del algoritma, vključenega v končni izračun o stanju baterije. Pri Avilooju te podatke ves čas zbirajo, podatki gredo prek njihove centrale, tam jih primerjajo z istim tipom vozila v bazi.

Pri Aviloojevem flash testu mora biti baterija v avtu napolnjena na 50 odstotkov. Naprava se priključi na vozilo prek OBD‑vmesnika, podatki pa se analizirajo v podatkovni bazi. Rezultat je znan v treh do petih minutah. Podatki gredo takoj v centralo, ta jih obdela samodejno brez vpliva ljudi, vrne se generična elektronska pošta s podatki o stanju baterije.

Smiseln ni le za baterijske električne avtomobile, ampak tudi za hibride. Kot pravi sogovornik, na stanje baterije najbolj vplivajo trije dejavniki, način vožnje, zunanja temperatura in način polnjenja. S tem testom se ukvarjajo štiri mesece (pri njih stane 99 evrov), doslej so preizkusili okoli 50 baterij. Pri večini je bilo stanje dobro, 90-odstotno ali še boljše.

Pri teh baterijah ni bilo težav in potrebe po popravljanju. V baterijskem centru so sicer največkrat odkrili oziroma odpravljali težave s konektorji, manj je bilo popravljanja baterij, saj gre v tem primeru za zahtevne standarde, kar zadeva orodje, zaščito, izgraditev baterije iz vozila ..., tako da je servisna ura precej dražja, zato stranke iščejo druge rešitve. Kastelec opozarja, da bo treba v prihodnje podobno preizkušati tudi električne motorje, ki so prav tako pomembna komponenta za delovanje in prav tako niso poceni.