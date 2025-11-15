Pri sosedih odpoklicali jajca, ki jih prodajajo tudi v Sloveniji

Na Hrvaškem odmeva odpoklic jajc, okuženih z bakterijo Salmonella enteritidis. Iz prodaje so jih tam že umaknili, kupce pa pozivajo, naj jih vrnejo na mesto nakupa in jih ne uživajo, piše Slobodna Dalmacija.

Prisotnost bakterije so v svežih jajcih odkrili tržni inšpektorji na kmetijah in v trgovinah na drobno v Italiji.

Jajca so bila od tam distribuirana na Hrvaško, v Slovenijo, Avstrijo, Francijo, Nemčijo in Monako. Za zdaj še ni znano, kje so jih prodajali pri nas.

Jajca so bila po poročanju pristojnih italijanskih služb distribuirana v pakiranjih po šest in deset, prihajajo pa s kmetij v Kampaniji in Lombardiji.

Lokalni mediji pišejo, da se odpoklic nanaša predvsem na jajca, ki se prodajajo pod identifikacijskima kodama kmetij IT 064 MA 001 in IT 019 LO 003, z rokom uporabe med 18. in 26. novembrom 2025.

Simptomi okužbe z bakterijo Salmonella enteritidis lahko med drugim lahko vključujejo drisko in visoko vročino.