Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića je na današnji seji najprej odločil, da bo DZ predlog spremembe zakona o vladi obravnaval po skrajšanem postopku. Obravnaval ga bo na izredni seji v sredo.

Izredna seja bo v sredo

Če bodo spremembe, s katerimi se število ministrstev niža na 14, na seji DZ sprejete, bo SDS po napovedih začela uradne pogovore o sestavi koalicije. Kolegij mora na današnji seji najprej odločiti o obravnavi zakonskega predloga po skrajšanem postopku, nato pa še o izredni seji.

Sejo in spremembe zakona o vladi je predlagala SDS, z njimi pa krči število ministrstev s sedanjih 19 na 14. Poleg tega pa ohranja tudi ministra brez resorja, pristojnega za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Če bo zakon sprejet, bo SDS vsem strankam podpornicam poslala izhodišča za pogajanja za koalicijsko pogodbo, na podlagi katere bi sestavili novo vlado, je v petek napovedal prvak SDS Janez Janša.

Prva mednarodna obveznost Predsednika DZ Zorana Stevanovića medtem danes čaka tudi prva mednarodna obveznost. Dopoldne bo namreč na pogovoru sprejel predsednika parlamenta Severne Makedonije Afrima Gashija.

Oster odziv Levice

Prvi odzivi že tu, v Levici so sporočili: »O načrtovani ukinitvi ministrstva za delo in premiku resorja pod ministrstvo za gospodarstvo. Desnica sklicuje sejo že za jutri. V Levici in Vesni bomo temu ostro nasprotovali.«

Zdaj na potezi poslanci

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sicer v soboto sporočila, da mandatarja v prvem krogu ne bo predlagala, saj da se večinska podpora v pogovorih, ki jih je vodila s poslanskimi skupinami, ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati. Z obvestilom predsednice republike, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, saj da se večinska podpora v pogovorih, ki jih je vodila s poslanskimi skupinami, ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati, pa se bo DZ seznanil na izredni seji, ki bo v torek, 5. maja. V drugem krogu lahko namreč mandatarja predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.