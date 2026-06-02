NA KOLEGIJU

Pri Stevanoviću odločili! To je dan, ki bo usoden za četrto Janševo vlado

To bo sledilo hitrim zaslišanjem ministrskih kandidatov na državnozborskih odborih.
Janez Janša FOTO: Voranc Vogel
STA, M. U.
 2. 6. 2026 | 15:34
 2. 6. 2026 | 15:42
Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministrske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše, je danes sklenil kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministrskih kandidatov in zatem po pričakovanjih zaprisega novoizvoljenih ministrov.

»Kje so konkretni ukrepi?« Opozicija ostro nad Cigler Kraljem na parlamentarnem odboru

Predsednika SDS Janšo je DZ za novega predsednika vlade izvolil 22. maja, natanko dva meseca po državnozborskih volitvah. Ministrsko ekipo pa je Janša državnemu zboru predlagal minuli četrtek, ko je vložil listo ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado.

V novi vladni ekipi, ki jo predlaga Janša, bo 15 ministrov

Med koalicijskimi partnericami je največ, sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, štiri NSi, Demokratom trije, Fokusu eno, SLS pa je ostala brez svojega ministrskega kandidata. Med kandidati je sicer deset moških in pet žensk, več kandidatov že ima ministrske izkušnje ali pa so že delovali na ministrstvih.

Logar: »Slovenija je nazadovala, zdaj potrebuje vizionarje in razvojni preboj.« Mesec je ogorčen

Še pred potrjevanjem ministrov na plenarni seji pa se morajo zaključiti predstavitve kandidatov pred matičnimi delovnimi telesi DZ. Prva osmerica je svoje načrte za delo predstavila v ponedeljek, preostale to zaposluje danes.

Nezadovoljstvo opozicije zaradi časovnice predstavitev

Kar nekaj nezadovoljstva, zlasti v opoziciji, je sicer požela tesna časovnica sej delovnih teles z zaslišanji ministrskih kandidatov. Predstavitve vseh 15 kandidatov so bile namreč načrtovane v dveh dneh, sočasno po dve v razmiku na tri ure. Vsi odbori DZ sicer svojega dela v predvidenih časovnih okvirjih niso zaključili, zato je že v ponedeljek sledilo nekaj prekinitev in nadaljevanj v večernih in nočnih urah. Na to so na današnji seji kolegija opozorili tudi vodje poslanskih skupin opozicijskih strank, medtem ko so predstavniki koalicijskih ocenjevali, da je bilo predvidenega časa dovolj, če opozicija sej ne bi podaljševala s postopkovnimi preigravanji.

Smo tik pred ciljno črto sestavljanja nove vlade, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je odvetnik Franci Matoz

A kljub temu je pričakovati, da bodo, če ne bo večjih presenečenj, vsi kandidati dobili zeleno luč pristojnih parlamentarnih odborov.

Dan d bo četrtek 

Tako je predvideno, da bodo poslanci o potrjevanju ministrske ekipe odločali v četrtek. DZ glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja.

Če lista ni izglasovana, se opravi novo glasovanje o novi listi kandidatov, ki jo mora predsednik vlade vložiti v desetih dneh od dneva prvega glasovanja. Nanjo lahko predsednik vlade uvrsti kandidate, ki jih je uvrstil že na listo, ki ni bila izglasovana. Če tudi nova lista kandidatov ni izglasovana, lahko predsednik vlade predlaga, naj se o vsakem kandidatu glasuje posebej.

Golob ostro o Janši: »Jaz mislim, da so maske res padle« (VIDEO)

Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.

Zapleti pri potrjevanju četrte Janševe ekipe ministrov bi sicer bili politično presenečenje.

Po pričakovani zeleni luči DZ bo tako sledila zaprisega ministrov pred DZ, zatem pa po pričakovanjih tudi prva seja nove vlade.

Janša vložil ministrsko listo, to sledi zdaj

