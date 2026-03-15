OSEBNA IZPOVED

Pri štirinajstih letih v hudi prometni nesreči izgubila nogo, danes osvaja evropske odbojkarske dvorane: »Vozniku sem oprostila« (FOTO)

Senta Jeler je za Slovenske novice spregovorila o dnevu, ki ji je za vedno spremenil življenje, o dolgih mesecih rehabilitacije, o tem, kako se je naučila živeti s protezo, pa tudi o trenutkih, ko je znova začutila, da lahko kljub vsemu živi polno življenje.
Po hudi prometni nesreči je življenje začela znova. FOTO: Andraž Muljavec

Senta Jeler je pri komaj 14 letih izgubila nogo, danes pa kot reprezentantka v odbojki sede dokazuje, da meje pogosto obstajajo le v naših glavah FOTO: Dino Šečić in Manon Vilault

Danes je aktivna in počne vse, kar jo veseli. FOTO: Osebni Arhiv

Trma, pogum in vztrajnost so vrednote, ki so jo iz najtežje življenjske preizkušnje pripeljale do vrhunskega športa. FOTO: Jernej Brodarič

Senta Jeler. FOTO: Osebni Arhiv

Kaja Grozina
 15. 3. 2026 | 08:45
Usoda lahko v enem samem trenutku človeku obrne življenje na glavo, a obstajajo ljudje, ki tudi iz najtežjih življenjskih preizkušenj zrastejo še močnejši. Med njimi je Senta Jeler, ki je pri komaj štirinajstih letih v prometni nesreči izgubila nogo. Danes živi polno, aktivno in zelo uspešno športno življenje - je slovenska reprezentantka, v odbojki sede, članica ekipe, ki se uvršča v sam evropski vrh, ter športnica, ki je s trmo, disciplino in izjemno voljo premagala številne ovire. 

Spomin na tisti dan je še vedno zelo živ

Prometna nesreča, ki ji je za vedno spremenila življenje, se je zgodila pred osemnajstimi leti, ko je bila še osnovnošolka. Takrat je bila stara komaj štirinajst let. »Prometno nesrečo sem doživela kot sopotnica na motorju. Še danes se je zelo dobro spomnim. Bila je nedelja, 7. september. Dan je bil poseben, lep in sončen, ravno pravi za vožnjo z motorjem,« začne svojo pripoved. »Dobro se spomnim same nesreče in vseh dogodkov po njej. Spomnim se ljudi, ki so stanovali v okolici in so pritekli pomagat. Spomnim se, kako so prišli reševalci. Spomnim se tudi trenutka, ko sem pogledala svojo nogo in videla, da je z njo nekaj hudo narobe.« V spominu ji je ostala tudi vožnja z reševalnim vozilom. »Spomnim se vožnje z rešilcem v bolnišnico Brežice. Nato pa se spomnim šele prebujanja v UKC Ljubljana.« Najtežji je bil prav prvi trenutek spoznanja, da se je zgodilo nekaj nepopravljivega. »Najhuje je tisti prvi trenutek, ko veš, da je nekaj hudo narobe, ampak nič več ne moreš spremeniti. Časa ne moreš zavrteti nazaj. V glavi imaš samo občutek, da si vse zafural.« Čeprav je danes zelo uspešna, priznava, da ji je bilo takrat najtežje sprejeti misel, da njeno življenje ne bo več takšno kot prej. »Mislim, da mi je bilo najtežje sprejeti to, da - čeprav sem danes zelo športno aktivna - ne bom več mogla biti tako aktivna, kot sem bila do takrat.«

Na protezo se je hitro navadila, a je trajalo precej časa, da jo je sprejela, kot del sebe 

Sledili so dolgi meseci zdravljenja, operacij in rehabilitacije. Najprej je bila hospitalizirana v Ljubljani. »Od septembra pa nekje do oktobra oziroma novembra sem bila v UKC Ljubljana. Na začetku nekaj časa na intenzivni negi, potem pa še na oddelku.« Ko se je začel najtežji del - rehabilitacija - so jo premestili na URI Soča. »Tam sem imela različne terapije in dobila svojo prvo protezo, s katero sem se naučila hoditi.« V tistem času so jo spremljale številne misli in skrbi, povsem razumljive za dekle v najstniških letih. »Po glavi mi je rojilo marsikaj. Najbolj to, da bi se rada čim prej vrnila v domače okolje. Spraševala sem se, ali bom lahko še kdaj normalno počela stvari, kot sem jih pred nesrečo. Spomnim se tudi strahu, kako me bo sprejela okolica in ali bom lahko kdaj imela fanta in družino. Bila sem res mlada, zato se mi je v glavi dogajalo marsikaj.« V najtežjih trenutkih ji je največ pomenila podpora najbližjih. »Moja največja opora sta bila starša. Ob meni je bila tudi širša družina, prijatelji, pa moj kirurg, učitelji in sošolci iz osnovne šole.«

Senta Jeler je pri komaj 14 letih izgubila nogo, danes pa kot reprezentantka v odbojki sede dokazuje, da meje pogosto obstajajo le v naših glavah FOTO: Dino Šečić in Manon Vilault
Na protezo se je sicer hitro navadila, a pravi, da je trajalo precej časa, preden jo je zares sprejela kot del svojega telesa. »Sicer sem se hitro navadila nanjo in sem lepo hodila, ampak da sem lahko rekla, da jo res čutim kot del sebe, je trajalo kar nekaj časa.« Danes na življenje s protezo gleda drugače. »Mislim, da lahko rečem, da je življenje s protezo lepo - če si ga tako naredimo. Jaz še vedno živim polno življenje in počnem stvari, kot bi imela svojo nogo.« Seveda pa priznava, da brez nje ne zmore veliko. »Brez proteze ne morem kaj veliko početi. Poleg tega sem imela poškodovano še stegnenico na isti nogi, zato je bila poškodba kar huda.« Kljub temu poudarja, da se nikoli ni počutila prikrajšane. »Mislim, da do zdaj nisem bila ničesar prikrajšana.« Občutek, da lahko kljub vsemu živi polno življenje, je prišel skozi številne majhne zmage. »Takšnih trenutkov je bilo več. Ko sem prvič plesala s protezo. Ko sem se prvič peljala z rolarji. Ko sem prvič vozila avto. Ko sem prvič premagala hojo v hrib.«

Vozniku je odpustila, a stikov nimata več

»Ko sem prišla na URI Soča, je bil moj prvi cilj, da čim prej pridem domov in da bi lahko plesala na valeti.« In uspelo ji je. »Čez nekaj mesecev sem res zaplesala s sošolci devetega razreda na valeti.« A pot do tja ni bila brez bolečine in dvomov. »Ne morem reči, da je bilo vedno lahko. Velikokrat sem jokala zaradi tega in se spraševala, zakaj ravno jaz.« Priznava, da je o tem težko govoriti, ker jo ljudje pogosto vidijo kot zelo močno osebo. »Težko je to priznati na glas, ko te imajo vsi za močno, pozitivno in nasmejano osebo.« Kljub temu je bila vedno hvaležna za življenje. »Vedno sem bila hvaležna, da sem nesrečo preživela, ker nimajo vsi te sreče. Še danes sem izjemno hvaležna za novo priložnost.« Nesreča pa je pustila tudi psihološke posledice. »Močno je vplivala na mojo samozavest, na kateri sem morala dolgo delati.«

Trma, pogum in vztrajnost so vrednote, ki so jo iz najtežje življenjske preizkušnje pripeljale do vrhunskega športa. FOTO: Jernej Brodarič
Vozniku motorja je sčasoma odpustila. »Seveda sem mu oprostila. Če mu ne bi, ne bi mogla iti naprej in narediti vsega, kar mi je uspelo.« Kljub temu priznava, da z njim nimata več stikov. »Ni me sram povedati, da nimava stikov od prometne nesreče. Ne zamerim mu tega, kar se je zgodilo - to je bil splet okoliščin. Lahko bi vozila jaz in bi se zgodilo enako. Ne morem pa sprejeti in dojeti, da v osemnajstih letih ni niti enkrat poklical in vprašal, kako sem.« Med rehabilitacijo je imela tudi strokovno pomoč. »Na Soči sem imela psihologa kot del rehabilitacije. Kasneje sem pomoč še poiskala, ko sem imela malo težje obdobje.«

Odločila se je živeti na polno, velik preobrat pa je prinesel šport 

Zanimivo je, da nikoli ni imela občutka, da bi jo okolica obravnavala drugače. »Tega občutka res nisem nikoli imela. Očitno imam okoli sebe vedno prave ljudi.« Odločila se je, da invalidnosti ne bo dovolila, da jo določa. »Res nisem nikoli dovolila, da bi me invalidnost zaznamovala. Želela sem se preizkusiti v vsem, kar mi je predstavljalo izziv. Želela sem voziti kolo, rolati, voziti avto, ki ni avtomatik, hoditi v hribe, biti aktivna, pomagati doma pri opravilih.« Delala je tudi ogromno različnih del. »Res sem veliko delala, od nekdaj. Poskusila sem različna dela, predvsem preko študentskega servisa, da bi ugotovila, kaj lahko počnem in kaj si želim početi v življenju.« Kaj jo je gnalo naprej? »Iskreno ne vem. Morda trma, ker sem izredno trmasta in ne pustim, da mi nekaj, kar sem si zadala, ne bi uspelo.«

Danes je aktivna in počne vse, kar jo veseli. FOTO: Osebni Arhiv
Velik preobrat v njenem življenju je prinesel šport. Leta 2015 je postala članica slovenske reprezentance v odbojki sede. »S športom sem res ogromno pridobila - samozavest, odgovornost in disciplino.« Ekipa ji pomeni veliko več kot le šport. »Spoznala sem ljudi, ki so mi res prirasli k srcu. Lahko rečem, da so moja druga družina.« Njena pot v športu ni bila vedno lahka. »V nekem obdobju sem morala usklajevati termine faksa, dve študentski službi in še treninge, ki so uro in pol vožnje, oddaljeni od mojega kraja bivanja.« A ker je v odbojki uživala, ji to ni predstavljalo nepremostljive ovire. »Ker mi je bila odbojka vedno v veselje, sem to počela z veseljem.« Danes je del ekipe, ki spada v sam evropski vrh. »Ne bi rekla, da sem ena najboljših igralk na evropski ravni, sem pa del ekipe, ki je v samem evropskem vrhu in zelo visoko na svetovni lestvici. Na to sem izjemno ponosna.« Svoje športne uspehe vidi predvsem kot osebno zmago. »To doživljam kot zmago nad prejšnjo verzijo sebe.«

Zaključuje magistrski študij, za prihodnost pa ima velike načrte

Na vprašanje, kje danes vidi največje ovire za invalide, odgovarja brez olepševanja. »Mi rečemo, da so ovire v glavi. V naših glavah in tudi v glavah drugih ljudi.« Poudarja, da se o invalidnosti še vedno govori premalo. »Še vedno se premalo govori o invalidnostih in o vseh stvareh, za katere smo invalidi prikrajšani.« Po njenem mnenju bi morale biti nekatere pravice drugačne. »To, da smo enako sposobni in zagnani, še ne pomeni, da smo enaki drugim. Še vedno se borimo s stvarmi, na katere neinvalidi sploh ne pomislijo.«

Senta Jeler. FOTO: Osebni Arhiv
Danes je njeno življenje, kot pravi sama, pestro in dinamično. »Moje življenje je pestro in dinamično, kot je bilo vedno.« Trenutno zaključuje pomembno življenjsko poglavje. »Že pol leta se brcam v zadnjico, da končam magistrsko nalogo.« Ob tem ostaja aktivna. »Še vedno treniram odbojko, hodim na pilates in različne vadbe, zelo rada pa tudi berem.« Največja opora ostajajo družina in prijatelji. Če bi lahko danes spregovorila s tisto štirinajstletno deklico po nesreči, bi ji rekla nekaj zelo preprostega: »Rekla bi ji, da ji bo uspelo doseči vse, kar si bo zadala. Samo vztrajati mora. Naj bo močna in naj ne pusti, da jo malenkosti vržejo iz tira.« Njeni cilji za prihodnost so jasni. »Želim si službe, v kateri bom uživala in pozabila, da tja hodim zaradi zaslužka. Želim uspešno končati magistrski študij.« Velika športna želja pa je prav posebna. »Moja želja je, da bi se z reprezentanco odbojke sede udeležila naslednjih paraolimpijskih iger.« Tudi na osebni ravni ima jasno željo: »Seveda si v prihodnosti želim ustvariti tudi svojo družino.«

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
