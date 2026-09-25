Pri Tomačevem pijana trčila v 21-letnega Matica, nesrečnež ostal brez noge

HUDA NESREČA

Deset let od tragedije, v kateri je Matic K. izgubil nogo. Tožilstvo zahteva zapor, obramba pa oprostilno sodbo.

Po hudi prometni nesreči pri Tomačevem, v kateri je bil 28. januarja 2017 okoli polnoči 21-letni Matic K. hudo poškodovan, se je sodni postopek le približal koncu. A mnenje tožilstva in obrambe o tem, kdo je odgovoren za tragedijo, ostaja povsem različno. Prav vse okoliščine, ki so vodile do nesreče, so v očeh tožilke Tanje Ahčan in zagovornice obtožene Ane Marije Suhoveršnik, odvetnice Lucije Ušaj Šikovec, drugačne. V tej luči se je končalo tudi sojenje, saj je tožilka sodišču predlagala, naj obtoženi izreče zaporno kazen, obramba pa se je zavzela za oprostilno sodbo. Senat bo sodbo v ...