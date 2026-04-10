USTANOVNA SEJA

Prvi preizkus nove razdelitve moči tu: Golob optimist glede izvolitve predsednika DZ, Janševi brez kandidata

Poslanci desetega sklica DZ začenjajo mandat.
Poslanci desetega sklica DZ začenjajo mandat. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs
Poslanci desetega sklica DZ začenjajo mandat. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs
M. U.
 10. 4. 2026 | 10:23
 10. 4. 2026 | 10:58
4:16
A+A-

Poslanci desetega sklica DZ začenjajo mandat. Pred ustanovno sejo so v teku še pogovori in preštevanja glasov, potrebnih za izvolitev predsednika DZ.

Stevanoviću zamisel dali mediji 

Jernej Vrtovec, Anže Logar in Zoran Stevanović v četrtkovih Odmevih niso želeli razkriti, koga bodo predlagali za predsednika DZ-ja. Vrtovec je glede primernosti Janeza Ciglerja Kralja, ki se že nekaj dni omenja kot kandidat za predsednika DZ-ja, zatrdil, da bi bil »odličen predsednik«, saj se je izkazal že kot vodja poslanske skupine. Logar je poudaril, da se trojček o predsedniku DZ-ja ni pogovarjal, je pa dejal, da v stranki za predsednika ne bodo predlagali Franca Križana, ki se je prav tako omenjal in ki bo kot najstarejši poslanec vodil ustanovno sejo. »So se pa vmes, drži, pojavile špekulacije, da naj bi se njega predlagalo zato, da bi izpadlo, da se že oblikuje neka koalicija,« je pojasnil in dodal, da so zato v stranki sklenili, »da nobenega takšnega vabila ali nakazila ne bomo sprejeli in se temu odpovedujemo«.

Kot kandidat za predsednika DZ-ja se omenja tudi Stevanović, ki pravi, da so mu zamisel dali mediji: »Mediji ste dali odlično idejo, za kar se zahvaljujem.«

Bo pa to, kot navaja Delo, prvi preizkus nove razdelitve moči.

Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. FOTO: Slovenske Novice
Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. FOTO: Slovenske Novice

Prvak Svobode Robert Golob je ob prihodu izrazil optimizem, da jim bo izvolitev do konca dneva uspela. »Do takrat pa samo mirne živce,« je dejal. SDS svojega kandidata ne bo predlagala.

Stevanović kandidat za naslednika Klakočar Zupančičeve? Meni, da bi Golob potreboval »čarobno paličico«

Po uvodnem delu z nagovorom dosedanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič bo med prvimi nalogami, ki jih čakajo, imenovanje mandatno-volilne komisije in potrditev poslanskih mandatov.

Kdo bo predsednik DZ?

Glavna neznanka pa za zdaj ostajajo imena kandidatov za vodenje DZ. Političnega preštevanja in preigravanja je pričakovati do zadnjega, pogovori poslancev, ki se že zbirajo v parlamentu, pa že tečejo.

Kandidata lahko sicer predlaga najmanj deset poslancev.

Glasovanje o predsedniku DZ je tajno, kandidat pa za izvolitev potrebuje večino vseh poslanskih glasov, torej najmanj 46. Zato to glasovanje običajno že nakaže obrise nove možne koalicije.

Prvak SD Matjaž Han je ocenil, da bo seja dolga, a da morajo predsednika DZ izvoliti danes, da bo država funkcionirala.

»Pričakujem velike zaplete in razna preigravanja«

Manj optimizma pa medtem, kot kaže, premorejo v najmanjši stranki koalicijskega trojčka Levici. Strankina poslanka Nataša Sukič je dejala, da pričakuje »velike zaplete in razna preigravanja«. V izvolitev novega predsednika DZ ni povsem prepričana. 

Zna zaboleti! Ste slišali, kaj je Mesec rekel o Stevanoviću?

Pogovori namreč potekajo tudi na drugi strani političnega prostora. Zadnje dni se je v medijih sicer največkrat omenjalo možnost kandidature Janeza Ciglerja Kralja iz NSi, prisotna so bila tudi ugibanja o predsedniku stranke Resni.ca Zoranu Stevanoviću in poslancu Demokratov Francu Križanu. A se Demokrati kandidatu za predsednika DZ odpovedujejo, je v četrtek zvečer za Televizijo Slovenija zatrdil Logar.

Resni.ca želi kandidata za predsednika DZ

Stranka Resni.ca pa sama nima dovolj glasov, da bi predlagala svojega kandidata. Si ga pa želi. Zato bo Stevanović še pred sejo o tem govoril z vodji poslanskih skupin.

»Potem bomo pa videli, če imamo dovolj glasov,« je dejal ob prihodu v DZ. Ni pa nujno, da bo kandidat sam, kot možno je omenil poslanko Katjo Kokot. Podpreti je pripravljen tudi drugega kandidata iz t. i. tretjega stebra, torej iz Demokratov ali desnega trojčka. Ne bi pa podprl ne kandidata leve sredine ne kandidata SDS.

Prvak SDS Janez Janša pa je ob prihodu po poročanju Televizije Slovenija dejal, da SDS svojega kandidata ne bo predlagala.

