  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TUDI VI LAHKO POMAGATE

»Pričakujte najhujše. Morda je jutri ne bo več.« Mala Ajda je borka, želi živeti! (FOTO)

Na svetu je le 11 znanih primerov bolezni, za katero je zbolela. 15-mesečna deklica iz Šmarjeških Toplic po upanje v Avstralijo.
Starejša Gaja je postala sestrina zaščitnica. FOTO: Osebni arhiv

Starejša Gaja je postala sestrina zaščitnica. FOTO: Osebni arhiv

Prihodnji petek bo v Šmarjeti dobrodelni tek ob baklah, izkupiček bo namenjen izključno Ajdi in njenim terapijam. FOTO: Društvo Marathon

Prihodnji petek bo v Šmarjeti dobrodelni tek ob baklah, izkupiček bo namenjen izključno Ajdi in njenim terapijam. FOTO: Društvo Marathon

Ajda je prikupna in pozitivna deklica, a za sijočimi in radovednimi očmi se skriva kruta bolezen.

Ajda je prikupna in pozitivna deklica, a za sijočimi in radovednimi očmi se skriva kruta bolezen.

Terapije, ki jih plača zdravstvena zavarovalnica, pozitivno vplivajo na Ajdo, a so premalo, zato iščejo druge možnosti in zdravljenja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Terapije, ki jih plača zdravstvena zavarovalnica, pozitivno vplivajo na Ajdo, a so premalo, zato iščejo druge možnosti in zdravljenja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Mamica Nastja bi za hčerko naredila vse. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Mamica Nastja bi za hčerko naredila vse. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nastja bi za hčerko naredila vse.

Nastja bi za hčerko naredila vse.

Starejša Gaja je postala sestrina zaščitnica. FOTO: Osebni arhiv
Prihodnji petek bo v Šmarjeti dobrodelni tek ob baklah, izkupiček bo namenjen izključno Ajdi in njenim terapijam. FOTO: Društvo Marathon
Ajda je prikupna in pozitivna deklica, a za sijočimi in radovednimi očmi se skriva kruta bolezen.
Terapije, ki jih plača zdravstvena zavarovalnica, pozitivno vplivajo na Ajdo, a so premalo, zato iščejo druge možnosti in zdravljenja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Mamica Nastja bi za hčerko naredila vse. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Nastja bi za hčerko naredila vse.
Tanja Jakše Gazvoda
 10. 12. 2025 | 05:00
6:56
A+A-

Ajda Blažič je 15-mesečna ljubka navihana deklica, ki s svojo triletno sestrico Gajo odkriva radosti življenja. Rada se smeji in pravzaprav sploh ni problematičen otrok. A le na videz. Za sijočimi in radovednimi očmi se skriva težka diagnoza, ki ne daje veliko upanja. Ima namreč izredno redko genetsko bolezen, pontocerebralno hipoplazijo tip 8 oz PCH8. Na svetu je znanih le 11 takšnih primerov, med njimi žal tudi Ajda.

»Pričakujte najhujše. Morda je jutri ne bo več,« še danes njeni mamici Nastji odzvanjajo v ušesih besede zdravnikov. Pa tudi hladno zapisano priporočilo v enem od izvidov, naj deklico vključijo v paliativni tim, je bilo za starše nož v srce. A čeprav so jima zdravniki rekli, da zdravljenje ne obstaja, Ajda, ki je prava mala borka, iz dneva v dan dokazuje, da vsak trud terapevtov in domačih daje rezultate, ti pa vlivajo novega upanja. Hkrati potekajo genske raziskave v Avstraliji, in če bodo te potrdile, da bi bila Ajda primerna kandidatka za zdravljenje, bodo starši naredili vse, da ji to omogočijo.

Terapije, ki jih plača zdravstvena zavarovalnica, pozitivno vplivajo na Ajdo, a so premalo, zato iščejo druge možnosti in zdravljenja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Terapije, ki jih plača zdravstvena zavarovalnica, pozitivno vplivajo na Ajdo, a so premalo, zato iščejo druge možnosti in zdravljenja. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ljubezenska zgodba Nastje Gal in Roka Blažiča iz Šmarjeških Toplic je prvo prelomnico doživela pred tremi leti z rojstvom prvorojenke Gaje. Druga nosečnost je potekala mirneje, saj sta mamica in očka že vedela, kaj ju čaka.

»Opravila sem vse obvezne kot tudi samoplačniške teste, da bi bila res prepričana, da je z otrokom vse v redu. Vsi rezultati so bili brezhibni. Končno sem si dovolila sprostiti in uživati brez najmanjšega suma, da bi šlo lahko kaj narobe,« se svoje druge nosečnosti spominja Nastja. A zadnji mesec pred porodom bodoča mamica ni več čutila premikov otročiča v trebuhu, zato je imela preglede vsaka dva dni. Ker je bil elektrokardiotokograf (CTG) 'v redu', ginekolog ni videl potrebe po sprožitvi poroda.

19. DECEMBRA bo dobrodelni tek v Šmarjeti.

Tragedija pred porodom

»Gaja je vsak dan spraševala, kdaj bo prišla sestrica. Bila sem že čez rok in dogovorili smo se za sprožitev poroda. A dan pred tem smo prejeli novico, ki nam je svet postavila na glavo – partner je izgubil brata in hčerki svojega strica. Porod je potekal mirno, a v solzah. Kmalu zatem se je rodila Ajda. Čudovita. Popolna. A rojstvo je bilo grenko-sladko. Solze sreče in bolečine hkrati,« se dni po porodu spominja Nastja.

Minevali so dnevi, tedni, Ajda pa ni pridobivala teže, zato je morala v bolnišnico. Z reševalnim vozilom, Nastja in Rok pa z avtom za njo. »Sedela sem v avtu kot okamnela. Nisem mogla govoriti. Nisem mogla dihati. Samo gledala sem cesto in zadrževala krik. Ko sva Ajdo končno zagledala, je bila priklopljena na aparate. Mala glavica, polna elektrod. Rekli so mi, da jo lahko obiščem le med hranjenjem. Bila sem nič, mama, ki ne more do svojega otroka. Neštetokrat sem se zlomila v sobi, na hodniku, na stranišču. Tiho. Da ne motim. Kot da moje solze niso pomembne. Kot da bolečina nima prostora. Nekatere sestre so bile prijazne. Njim sem neizmerno hvaležna. A večina – hladna. Brez empatije. Imela sem občutek, kot da iščejo napake pri meni, kot da sem jaz kriva, da je moj otrok zbolel. Namesto podpore sem bila deležna občutka krivde. Namesto nežnosti pa vzvišenosti,« se z grenkobo dni v bolnišnici spominja Nastja.

Mamica Nastja bi za hčerko naredila vse. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Mamica Nastja bi za hčerko naredila vse. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V Ljubljani so v treh tednih naredili vse možne preiskave, magnetna resonanca je potrdila hude spremembe možganov. Pravi vzrok se je pokazal šele čez dolgih mučnih in bolečih šest tednov, tednov brez spanja, polnih solz in strahu, polnih negotovosti zaradi analize genov v krvi obeh staršev. »V majhni sobi, brez topline, brez profesionalnosti nama je genetičarka rekla: 'Ajda ima ultraredko genetsko bolezen, podedovala pa jo je od vaju. Pričakujte najhujše.'« To so bile besede, ki so Nastji in Roku zamajale tla pod nogami, saj je bilo jasno povedano, naj nehata upati. Vendar nista obupala.

Na pomoč

Ajda obiskuje fizioterapijo, delovno terapijo in logopeda, kar plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), a to za njen napredek ni dovolj, zato hčerko vozijo na vrsto drugih samoplačniških terapij. Zanje v povprečju odštejeta od 1200 do 1500 evrov, kak mesec pa tudi dvakrat toliko, na primer zdaj, ko bosta Ajdo peljala na terapije v Srbijo.

Najbolj nevarni so za Ajdo premori v dihanju, pri njej trajajo tudi sedem sekund.

»Ajda nima nobenih zdravil, je pa njen razvoj na stopnji sedemmesečnega dojenčka. Najhujši in najbolj nevarni so zanjo premori v dihanju, pri njej trajajo tudi sedem sekund. Prav zato so moje noči neprespane, saj jo z enim očesom vedno spremljam. Včasih ima ponoči kak napad kašlja in je videti, kot bi se davila. Takrat jo moram obrniti, da se ne bi zadušila,« opisuje 27-letnica, ki se je povezala z drugimi starši, ki imajo bolne otroke. S Tamaro Čuk iz Ljubljane sta celo ustanovili spletno stran z zgovornim naslovom Pot brez zemljevida.

Nastja bi za hčerko naredila vse.
Nastja bi za hčerko naredila vse.

Nastja prizna, da ob skrbi za otroka ni več časa za prijatelje, zase. Življenje je postalo boj. Čeprav življenje, kot ga je z družino poznala prej, ne obstaja več, se je s preizkušnjo, pred katero jo je postavilo življenje, pogumno spopadla zaradi obeh hčerk. »Mene je Ajda že naučila, da gre življenje prehitro mimo, da bi se obremenjevali z nepomembnimi stvarmi, da je dragocen prav vsak trenutek in da je ljubezen tista, ki nas drži pokonci, ko vse drugo pade,« je optimistična mlada mamica, zaposlena v Krki kot kemijski tehnik, a trenutno doma zaradi nege otroka, partner Rok pa ima s. p., ukvarja se z varilstvom.

Življenjski usodi mlade družine je prisluhnilo Društvo Marathon Novo mesto. Izkupiček letošnjega dobrodelnega teka ob baklah, ki bo prihodnji petek, 19. decembra, v Šmarjeti, bo tokrat namenjen prav Ajdi. Vsi, ki se teka ne morete udeležiti, pa lahko pomagate prek Društva Viljem Julijan. 

Več iz teme

Ajda Blažičdobrodelni tekredke bolezni
ZADNJE NOVICE
07:31
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Pomoč pri psihičnih stanjih

Številčni niz izgovarjamo v sebi ali v mislih. Tak trening omogoča, da se dogodki preoblikujejo v želeno obliko.
10. 12. 2025 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najhitrejši piškoti brez peke, ki vedno uspejo (da ne bodo vedno samo rumove kroglice)

Ta recept Nine Zorčič je tako dober, da bi bil greh, da ga ne bi delili z vami.
Odprta kuhinja10. 12. 2025 | 07:30
07:18
Bulvar  |  Glasba in film
WARNER BROS

Od Casablance do Barbie: scenaristi prepričani, da je združitev slaba za vse

Skoraj 71 milijard evrov vreden posel Netflixovega prevzema Warner Brosa.
10. 12. 2025 | 07:18
07:10
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POHORJE

Ubila je Riharda, zdaj bi rada šla v zapor za moške! (FOTO)

Začetek sojenja za zločin na Pohorju, v katerem je umrl 53-letni Rihard Žvikart. 45-letna Fahrije Rama na predobravnavnem naroku krivde za uboj ni priznala.
10. 12. 2025 | 07:10
07:05
Bulvar  |  Domači trači
SRBSKI IGRALEC

Ekskluzivno: Ammar Mešić o šokantnem koncu Nemirne krvi in temni plati Bobana Vuka

Za Slovenske novice je v pogovoru razkril, kako je zgradil človeka, ki se ne trese in ne omahuje. Kritičen je bil tudi do aktualnega srbskega predsednika Aleksandra Vučića.
Kaja Grozina10. 12. 2025 | 07:05
06:50
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VROČA ČOKOLADA

Ta sladki napitek podpira zdravje srca

Vroča čokolada lahko izboljša razpoloženje, koncentracijo in spomin.
10. 12. 2025 | 06:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Danes so tudi najbolj napredne digitalne rešitve izpostavljene tveganjem

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Danes so tudi najbolj napredne digitalne rešitve izpostavljene tveganjem

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Kateri izgovor je vaš?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kredit na računu že v 48 urah!

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki