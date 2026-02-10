Pridna gospodinja ima veliko špeha (FOTO)

Ohranjanje podeželskih običajev, starih opravil in tradicije na kmečkih gospodinjstvih je eno osrednjih poslanstev Turističnega društva Cven. Slednje gotovo sodi med najbolj dejavna tovrstna društva, ne le v Pomurju, temveč tudi v Sloveniji. Društvo, ki ga od začetka vodi Janko Horvat, je lani praznovalo srebrni jubilej, 25-letnico torej. Na svojem grüntu na obrobju vasi Cven vsako leto organizira več kot 20 različnih dogodkov in prireditev, sodeluje pa tudi pri nekaterih drugih dogodkih. Med osrednje prireditve sodijo kmečke koline, ki jim sledita pojedina in veselo druženje, to je po prepričanju cvenskih Prlekov izredno pomembno.

25. OBLETNICO je praznovalo društvo.

Zadnjo soboto v januarju so že 20. leto zapored pripravili etnološko prireditev Prleške koline na Grüntu. Po besedah predsednika društva so tudi letošnje koline potekale z namenom, da bi mlajši spoznali nekdanje kmečko opravilo v zimskem času. Danes je vse skupaj nekoliko spremenjeno, saj zakoni ne dovolijo klanja drugje kot v klavnici. »Najprej so zjutraj, preden so šli v hlev, popili čaj z žganjico. Glavni mesar je šel v hlev prvi, seveda je bilo treba prašiča zaklati, mu odvzeti kri v krnico, posodo za poznejšo izdelavo krvavic, nato so ga odnesli na ploh in seveda nadaljevali koline. Glavni mesar je tudi določil, kdaj bo zajtrk, in takrat je na mizi že moralo stati meso iz tünke od prejšnjih kolin. Koline so bile ponos domačije in gospodinje, še posebno če je bil špeh debel, saj se je s tem dokazovala njena pridnost,« je razložil Horvat.

Delo je potekalo ves dan, med tem pa je morala gospodinja narediti jüžino, se pravi malico. Običajno je naredila jetra s kašo in bujto repo, v kateri je bilo meso zaklanega prašiča. Izdelava klobas, krvavic in tlačenke se je običajno zavlekla pozno v noč. Za večerjo so jedli juho, v kateri se je kuhal hrbet, pečeno meso in klobase. Vse skupaj so pridno zalivali z domačo jabošnico ali klintonom. Pri dobrem gospodarju namreč ni manjkalo niti vina. Poleg članic in članov TD Cven je tokrat na prireditev prišlo veliko drugih domačinov ter gostov od drugod. Ogledali so si nastajanje kolin ter preizkusili veliko dobrot.

Koline so bile včasih največji zimski praznik. FOTO: Sara Vinkovič

Na Grűntu je zadišalo. FOTO: Sara Vinkovič

V kuhinji so pripravljali slastne dobrote. FOTO: Sara Vinkovič

Pojedina je bila pomemben del kolin. FOTO: Sara Vinkovič

Najbolj sveže klobase FOTO: Sara Vinkovič

Krvavice FOTO: Sara Vinkovič