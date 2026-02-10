  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PODEŽELJSKI OBIČAJI

Pridna gospodinja ima veliko špeha (FOTO)

Na Cvenu so na grüntu uprizorili že 20. Prleške koline. Nekoč je bilo to najbolj priljubljeno opravilo na kmetiji.
Glavni mesar je – glavni. FOTO: Sara Vinkovič

Glavni mesar je – glavni. FOTO: Sara Vinkovič

Koline so bile včasih največji zimski praznik. FOTO: Sara Vinkovič

Koline so bile včasih največji zimski praznik. FOTO: Sara Vinkovič

Na Grűntu je zadišalo. FOTO: Sara Vinkovič

Na Grűntu je zadišalo. FOTO: Sara Vinkovič

V kuhinji so pripravljali slastne dobrote. FOTO: Sara Vinkovič

V kuhinji so pripravljali slastne dobrote. FOTO: Sara Vinkovič

Pojedina je bila pomemben del kolin. FOTO: Sara Vinkovič

Pojedina je bila pomemben del kolin. FOTO: Sara Vinkovič

Krvavice FOTO: Sara Vinkovič

Krvavice FOTO: Sara Vinkovič

Koline so bile ponos domačije, še posebno če je bil špeh debel. FOTO: Sara Vinkovič

Koline so bile ponos domačije, še posebno če je bil špeh debel. FOTO: Sara Vinkovič

Najbolj sveže klobase FOTO: Sara Vinkovič

Najbolj sveže klobase FOTO: Sara Vinkovič

Glavni mesar je – glavni. FOTO: Sara Vinkovič
Koline so bile včasih največji zimski praznik. FOTO: Sara Vinkovič
Na Grűntu je zadišalo. FOTO: Sara Vinkovič
V kuhinji so pripravljali slastne dobrote. FOTO: Sara Vinkovič
Pojedina je bila pomemben del kolin. FOTO: Sara Vinkovič
Krvavice FOTO: Sara Vinkovič
Koline so bile ponos domačije, še posebno če je bil špeh debel. FOTO: Sara Vinkovič
Najbolj sveže klobase FOTO: Sara Vinkovič
Oste Bakal
 10. 2. 2026 | 10:20
2:37
A+A-

Ohranjanje podeželskih običajev, starih opravil in tradicije na kmečkih gospodinjstvih je eno osrednjih poslanstev Turističnega društva Cven. Slednje gotovo sodi med najbolj dejavna tovrstna društva, ne le v Pomurju, temveč tudi v Sloveniji. Društvo, ki ga od začetka vodi Janko Horvat, je lani praznovalo srebrni jubilej, 25-letnico torej. Na svojem grüntu na obrobju vasi Cven vsako leto organizira več kot 20 različnih dogodkov in prireditev, sodeluje pa tudi pri nekaterih drugih dogodkih. Med osrednje prireditve sodijo kmečke koline, ki jim sledita pojedina in veselo druženje, to je po prepričanju cvenskih Prlekov izredno pomembno.

25. OBLETNICO je praznovalo društvo.

Zadnjo soboto v januarju so že 20. leto zapored pripravili etnološko prireditev Prleške koline na Grüntu. Po besedah predsednika društva so tudi letošnje koline potekale z namenom, da bi mlajši spoznali nekdanje kmečko opravilo v zimskem času. Danes je vse skupaj nekoliko spremenjeno, saj zakoni ne dovolijo klanja drugje kot v klavnici. »Najprej so zjutraj, preden so šli v hlev, popili čaj z žganjico. Glavni mesar je šel v hlev prvi, seveda je bilo treba prašiča zaklati, mu odvzeti kri v krnico, posodo za poznejšo izdelavo krvavic, nato so ga odnesli na ploh in seveda nadaljevali koline. Glavni mesar je tudi določil, kdaj bo zajtrk, in takrat je na mizi že moralo stati meso iz tünke od prejšnjih kolin. Koline so bile ponos domačije in gospodinje, še posebno če je bil špeh debel, saj se je s tem dokazovala njena pridnost,« je razložil Horvat.

Delo je potekalo ves dan, med tem pa je morala gospodinja narediti jüžino, se pravi malico. Običajno je naredila jetra s kašo in bujto repo, v kateri je bilo meso zaklanega prašiča. Izdelava klobas, krvavic in tlačenke se je običajno zavlekla pozno v noč. Za večerjo so jedli juho, v kateri se je kuhal hrbet, pečeno meso in klobase. Vse skupaj so pridno zalivali z domačo jabošnico ali klintonom. Pri dobrem gospodarju namreč ni manjkalo niti vina. Poleg članic in članov TD Cven je tokrat na prireditev prišlo veliko drugih domačinov ter gostov od drugod. Ogledali so si nastajanje kolin ter preizkusili veliko dobrot.

Koline so bile včasih največji zimski praznik. FOTO: Sara Vinkovič
Koline so bile včasih največji zimski praznik. FOTO: Sara Vinkovič

Na Grűntu je zadišalo. FOTO: Sara Vinkovič
Na Grűntu je zadišalo. FOTO: Sara Vinkovič

V kuhinji so pripravljali slastne dobrote. FOTO: Sara Vinkovič
V kuhinji so pripravljali slastne dobrote. FOTO: Sara Vinkovič

Pojedina je bila pomemben del kolin. FOTO: Sara Vinkovič
Pojedina je bila pomemben del kolin. FOTO: Sara Vinkovič

Najbolj sveže klobase FOTO: Sara Vinkovič
Najbolj sveže klobase FOTO: Sara Vinkovič

Krvavice FOTO: Sara Vinkovič
Krvavice FOTO: Sara Vinkovič

Koline so bile ponos domačije, še posebno če je bil špeh debel. FOTO: Sara Vinkovič
Koline so bile ponos domačije, še posebno če je bil špeh debel. FOTO: Sara Vinkovič

Več iz teme

kolineCvenPrleške kolinetradicijapodeželjski običaji
ZADNJE NOVICE
10:20
Novice  |  Slovenija
PODEŽELJSKI OBIČAJI

Pridna gospodinja ima veliko špeha (FOTO)

Na Cvenu so na grüntu uprizorili že 20. Prleške koline. Nekoč je bilo to najbolj priljubljeno opravilo na kmetiji.
10. 2. 2026 | 10:20
09:58
Novice  |  Slovenija
CPI

Slovenija glede korupcije v družbi Ruande in Bocvane: »Posebej zaskrbljujoča je politična integriteta«

Na Indeksu zaznave korupcije smo v primerjavi z lanskim letom izgubili dve točki.
10. 2. 2026 | 09:58
09:51
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SKLADBA

Dupljaki so se poklonili Prešernu

Priznana skupina je posnela spevno skladbo Pod oknom. Avtor besedila je naš največji pesnik, melodije pa Jože Umek.
Mojca Marot10. 2. 2026 | 09:51
09:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
DIJAK PRVEGA LETNIKA

Za toliko so mladoletniku, ki je napadel in porezal dijakinjo v Rakičanu, podaljšali pripor

Incident se je zgodil pred enim mesecem na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota.
10. 2. 2026 | 09:33
09:32
Novice  |  Slovenija
ZLORABA POLOŽAJA

Obtožni predlog zaradi afere Knovs, NSi: »Kako predvidljivo! Poslanci so za pregon znova izvedeli iz medijev«

Tožilstvo četverici očita kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.
10. 2. 2026 | 09:32
09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki