Prihaja hladna fronta: čaka nas nenadna ohladitev, bo še snežilo?

Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Vremenoslovci napovedujejo, da se bo po današnjem nestanovitnem vremenu v torek po državi močno ohladilo. Ob prehodu hladne fronte bodo možni lokalni nalivi, pihal bo močan severni veter, meja sneženja pa se bo spustila do približno 1000 metrov nadmorske višine. Dežurni vremenoslovec Andrej Velkavrh opozarja, da bo v sredo zjutraj možna tudi slana. Danes bo še nekaj sonca predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji, zahod države pa je že zajelo oblačno vreme s plohami in nevihtami. Temperature bodo prijetne, med 15 in 23 stopinjami Celzija, a že zvečer in ponoči se bodo krajevne plohe nadaljevale. Ob prihodu ledenih mož Pankracija, Servacija in Bonifacija nas čaka prava vremenska sprememba. V torek bodo padavine od severa zajele večji del države, veter bo okrepljen, na Primorskem pa bo pihala burja. Temperature bodo občutno nižje, od 12 do 16 stopinj, reke pa bodo začele naraščati, ob močnejših nevihtah pa obstaja tveganje za manjše poplave in hudourniške vodotoke. Po prehodu fronte se bo v sredo vreme umirilo, četrtek bo dokaj sončen, proti koncu tedna pa se obeta nova vremenska poslabšanja z dežjem in ohladitvijo, ki jo Velkavrh opisuje kot “poscano Zofko”.

Zvečer in ponoči bodo še nastajale plohe in nevihte, jugozahodnik po postopno ponehal. Proti jutru se bo prehodno nekoliko jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija.

Obeti

V torek zjutraj in dopoldne se bodo padavine, sprva kot plohe in nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 m. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo nato dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.