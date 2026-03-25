Prihaja mraz, ki lahko uniči pridelek: to morate storiti takoj

Napovedana ohladitev, možnost snega do nižin in nestanovitne vremenske razmere v prihodnjih dneh povečujejo tveganje za pozebo in poškodbe pridelkov, opozarjajo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Pridelovalcem priporočajo redno spremljanje vremenskih razmer in pravočasno izvedbo zaščitnih ukrepov.

Koščičarji v cvetenju najbolj ogroženi

Sadjarjem svetujejo posebno previdnost, saj so številne sadne vrste – zlasti koščičarji, kot so breskve in marelice – že v fazi cvetenja. V tej razvojni stopnji so rastline najbolj občutljive na nizke temperature.

Že kratkotrajni padec temperature pod –2 °C lahko poškoduje cvetove, še nižje temperature pa ogrozijo tudi nastajajoče plodiče. Občutljivost rastlin je sicer odvisna od vrste, sorte, lege in trenutne razvojne faze.

PREBERITE ŠE: Setveni koledar Marije Thun

Več padavin, več tveganj za rastline

Do konca tedna je pričakovana večja količina padavin, zato na KGZS priporočajo prilagoditev ukrepov varstva rastlin.

Zelenjadarjem svetujejo uporabo sredstev za krepitev rastlin, na primer pripravkov na osnovi alg ali aminokislin, ki lahko povečajo odpornost rastlin na stresne razmere, kot so nizke temperature in nihanja vremena.

Kako zaščititi rastline pred pozebo

Ovijanje krošnje s kopreno je videti preprosto, vendar nagajajo že šibek veter, neubogljive veje in krhki brsti. Zaščito povežemo z vrvjo, za špranje uporabimo kljukice za perilo. Foto J. B.

Prekrivanje rastlin: vrtnine in nižje sadno drevje zaščitimo s kopreno ali agrotekstilom, ki lahko temperaturo dvigne za do 2 °C

vrtnine in nižje sadno drevje zaščitimo s kopreno ali agrotekstilom, ki lahko temperaturo dvigne za do 2 °C Dvojna koprena za krompir: pridelovalcem zgodnjega krompirja priporočajo dodatno zaščito z dvojno plastjo koprene

pridelovalcem zgodnjega krompirja priporočajo dodatno zaščito z dvojno plastjo koprene Zaščita sadnega drevja: manjša drevesa lahko ovijemo ali prekrijemo s posebej prilagojenimi prekrivkami

manjša drevesa lahko ovijemo ali prekrijemo s posebej prilagojenimi prekrivkami Oroševanje: v sadjarstvu se uporablja metoda umetnega dežja, ki rastline zaščiti pred zmrzaljo

v sadjarstvu se uporablja metoda umetnega dežja, ki rastline zaščiti pred zmrzaljo Sveče proti pozebi: v nasadih lahko temperaturo dvignejo za približno 1 °C

v nasadih lahko temperaturo dvignejo za približno 1 °C Izbira lege: najbolj ogrožena so nižinska območja in doline, kjer se zadržuje hladen zrak

Ob nevarnosti pozebe lahko že preprosti ukrepi bistveno zmanjšajo škodo:

Pozor tudi na težo mokrega snega

Ker je napovedan tudi moker sneg, na KGZS opozarjajo vse, ki uporabljajo zaščitne tunele za sadje in zelenjavo. Teža snega lahko poškoduje konstrukcije, zato priporočajo redno spremljanje stanja in sprotno odstranjevanje snega.

Ključno je pravočasno ukrepanje

Spomladanske pozebe v Sloveniji niso redkost, vendar lahko zaradi zgodnjega razvoja rastlin povzročijo večjo škodo. Strokovnjaki zato poudarjajo, da je ključnega pomena pravočasno ukrepanje in stalno spremljanje vremenskih napovedi.

Na KGZS napovedujejo, da bodo razmere še naprej spremljali in pridelovalce sproti obveščali o nadaljnjih priporočilih.