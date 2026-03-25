Prihaja mraz, ki lahko uniči pridelek: to morate storiti takoj

Napovedana ohladitev, možnost snega do nižin in nestanovitne vremenske razmere v prihodnjih dneh povečujejo tveganje za pozebo in poškodbe pridelkov, opozarjajo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Pridelovalcem priporočajo redno spremljanje vremenskih razmer in pravočasno izvedbo zaščitnih ukrepov.
Sadjarjem svetujejo posebno previdnost, saj so številne sadne vrste – zlasti koščičarji, kot so breskve in marelice – že v fazi cvetenja. V tej razvojni stopnji so rastline najbolj občutljive na nizke temperature.
Že kratkotrajni padec temperature pod –2 °C lahko poškoduje cvetove, še nižje temperature pa ogrozijo tudi nastajajoče plodiče. Občutljivost rastlin je sicer odvisna od vrste, sorte, lege in trenutne razvojne faze.
Do konca tedna je pričakovana večja količina padavin, zato na KGZS priporočajo prilagoditev ukrepov varstva rastlin.
Zelenjadarjem svetujejo uporabo sredstev za krepitev rastlin, na primer pripravkov na osnovi alg ali aminokislin, ki lahko povečajo odpornost rastlin na stresne razmere, kot so nizke temperature in nihanja vremena.
Ker je napovedan tudi moker sneg, na KGZS opozarjajo vse, ki uporabljajo zaščitne tunele za sadje in zelenjavo. Teža snega lahko poškoduje konstrukcije, zato priporočajo redno spremljanje stanja in sprotno odstranjevanje snega.
Spomladanske pozebe v Sloveniji niso redkost, vendar lahko zaradi zgodnjega razvoja rastlin povzročijo večjo škodo. Strokovnjaki zato poudarjajo, da je ključnega pomena pravočasno ukrepanje in stalno spremljanje vremenskih napovedi.
Na KGZS napovedujejo, da bodo razmere še naprej spremljali in pridelovalce sproti obveščali o nadaljnjih priporočilih.