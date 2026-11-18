Mladi v Sloveniji bi lahko prihodnje leto ob dopolnjenem 18. letu starosti prejeli 200 evrov za obisk kulturnih dogodkov in nakup knjig. Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog zakona o kulturnem bonu, za katerega so v proračunu že predvideli denar. Prvi upravičenci bi ga lahko začeli uporabljati julija 2027, če bo zakon pravočasno sprejet, poroča Delo.

Bon bi lahko porabili za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov, obisk muzejev, galerij ter gledaliških in drugih umetniških predstav. Veljal bi dve leti, ne bi bil prenosljiv, uporabljali pa bi ga prek posebne digitalne aplikacije e-BON. Po načrtih ministrstva naj bi se izvajanje zakona začelo 1. julija 2027. Za ukrep je v proračunu predvidenih približno 4,4 milijona evrov, kar bi zadostovalo za okoli 22.000 mladih.

Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je za Delo pojasnila, da želijo mladim olajšati dostop do kulture, jih spodbuditi k branju in obiskovanju kulturnih dogodkov ter hkrati podpreti slovenske kulturne ustvarjalce. Sistem naj bi deloval podobno kot subvencionirana študentska prehrana, vendar bo treba pred začetkom uporabe vzpostaviti še ustrezno aplikacijo.

Kulturni bon za zdaj ostaja predlog zakona, zato izplačilo oziroma uporaba 200 evrov še nista zagotovljena. Če bo zakon sprejet in bo sistem pravočasno pripravljen, bi ga prvi mladi lahko začeli uporabljati prihodnje poletje.