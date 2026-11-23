Po kratkem obdobju sončnega vremena se Sloveniji sredi tedna obeta nova vremenska sprememba. Ponekod bo že jutri zjutraj pošteno pritisnil mraz, nato pa se bodo vrnile padavine. Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje tudi možnost poledice in sneženja, ki bi lahko pobelilo celo nižine.

Vreme nam v prihodnjih dneh pripravlja novo presenečenje. Kot so sporočili z Arsa, se je ciklon, ki je v nedeljo in v noči na ponedeljek vplival na vreme pri nas, že pomaknil nad vzhodni Balkan. Od severa k nam priteka hladnejši in bolj suh zrak, nad srednjo Evropo pa se prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka. Zato lahko danes in jutri pričakujemo več sonca, a to ne pomeni, da bo tudi toplo.

Temperature bodo padle pod –5 stopinj

»Jutri zjutraj se bo temperatura po večjem delu države spustila pod 0 °C, v zatišnih legah tudi pod –5 °C,« napovedujejo vremenoslovci. Torek bo sicer večinoma jasen, le na Primorskem bo nekoliko več oblačnosti. Tam bo namreč v višinah zapihal vlažen zahodni veter, proti večeru pa se lahko pojavijo že prve rahle padavine.

V noči na sredo nevarnost poledice, možen tudi sneg

V noči na sredo se bodo rahle padavine od zahoda začele širiti proti notranjosti Slovenije. Ob tem Arso opozarja na možnost poledice, predvsem na območjih severne Primorske, Gorenjske in Notranjske. »Ob tem bo po dolinah severne Primorske, Gorenjske in Notranjske lahko nastalo tudi nekaj poledice, ni pa izključen kakšen cm snega,« so zapisali.

V sredo se bo čez dan nekoliko ogrelo, vendar otoplitev ne bo dolgotrajna. Že v noči na četrtek bo od severovzhoda znova začel pritekati hladnejši zrak, padavine pa se bodo postopoma okrepile in razširile nad vso državo.

Koliko snega lahko zapade?

Največ snega vremenoslovci pričakujejo v gorah, kjer bi lahko do četrtkovega jutra zapadlo od 15 do 25 centimetrov snega. Nekaj snežink bi lahko dočakali tudi prebivalci nižin. »Najverjetneje bo v gorah do četrtka zjutraj zapadlo od 15 do 25 cm snega, po nižinah pa večinoma do 5 cm,« napovedujejo na Arso.

Ob tem poudarjajo, da je napoved še precej negotova, saj lega ciklona ter z njo povezani vetrovni in temperaturni vzorci še niso povsem jasni.

Prav zato je težko zanesljivo oceniti, koliko snega bo dejansko zapadlo. Najmanjša verjetnost sneženja je na jugu države. V četrtek bodo padavine postopoma oslabele in večinoma ponehale.