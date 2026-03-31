  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FURS

Prihaja paket informativnih izračunov: kdo bo prvi prejel pošto?

V prvem valu izračune prejme skoraj milijon prebivalcev.
Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec, Delo
STA, N. Č.
 31. 3. 2026 | 07:22
1:38
A+A-

Finančna uprava RS (Furs) bo danes zavezancem po pošti na dom poslala prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. V njem bodo izračuni za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane ter nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka. Izračuni za preostale bodo sledili konec maja.

Informativni izračun dohodnine je sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Furs na podlagi uradnih evidenc, ter podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki mu jih morajo posredovati izplačevalci oz. zavezanci za dohodnino. Ko ga zavezanec prejme, mora preveriti pravilnost podatkov, in če se z njim strinja, v določenem času postane odločba.

Prvi sveženj bodo na pošto odpremili danes in jih lahko zavezanci pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih takoj v začetku aprila. Že danes pa bodo lahko v svoj informativni izračun vpogledali tisti, ki imajo na telefonu naloženo Fursovo aplikacijo eDavki.

Drugi sveženj za tiste, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane oz. so hkrati tudi sami vzdrževani družinski člani ali pa imajo dohodke od opravljanja dejavnosti ali katastrski dohodek, bo sledil 29. maja. Istega dne bodo zavezanci iz prvega svežnja že prejeli morebiti preveč plačano dohodnino vrnjeno na svoje transakcijske račune, tri dni pozneje pa se jim bo iztekel tudi rok za doplačilo.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki