Prihaja popolna prepoved pirotehnike

PREDLOG ZAKONA

Javno mnenje podpira spremembo zakona o eksplozivnih in pirotehničnih sredstvih. Več kot 84 odstotkov vprašanih podprlo prepoved pirotehnike za fizične osebe.

V naši anketi je velika večina med 500 vprašanimi podprla popolno prepoved pirotehnike za fizične osebe, ki jo nameravajo sprejeti v državnem zboru. FOTO: Jože Suhadolnik

Skupina 22 poslank in poslancev je prejšnji teden vložila predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o eksplozivnih in pirotehničnih sredstvih; korenita sprememba je uvedba popolne prepovedi uporabe pirotehničnih izdelkov za fizične osebe. »Takšna ureditev bi bistveno zmanjšala tveganja, okrepila pravno jasnost in prispevala k višji ravni varnosti, zdravja in kakovosti življenja v Sloveniji,« prvopodpisana Meira Hot in drugi parlamentarci utemeljujejo spremembe. Anketa, ki jo je Mediana izvedla za našo medijsko hišo, pa kaže, da je tudi javno mnenje na strani podpore popolne prepovedi ...