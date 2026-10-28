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Prihaja posnetek! Stevanović naj bi priznal, da je izkoristil položaj predsednika DZ! Za njim tudi štiri pravnomočne obsodbe

To ni prvič, da se je prvi mož stranke Resni.ca znašel pod drobnogledom javnosti.
To ni prvič, da se je prvi mož stranke Resni.ca znašel pod drobnogledom javnosti. FOTO: Osebni Arhiv/facebook /blaž samec
To ni prvič, da se je prvi mož stranke Resni.ca znašel pod drobnogledom javnosti. FOTO: Osebni Arhiv/facebook /blaž samec
M. U.
 28. 10. 2026 | 17:41
 28. 10. 2026 | 17:41
5:34
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Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je znašel v središču novega razkritja. Na posnetku, ki ga je pridobila televizija POP TV, naj bi sam povedal, da je funkcijo predsednika parlamenta izkoristil za ureditev donacije, povezane z nakupom občinskega zemljišča in gradnjo v Kranju. To pa ni prvič, da se je prvi mož stranke Resni.ca znašel pod drobnogledom javnosti. V preteklosti je bil najmanj trikrat pravnomočno obsojen.

Televizija POP TV je tako napovedala razkritje posnetka, ki je nastal v četrtek, 22. oktobra, na srečanju članov kranjskega srbskega kulturno-umetniškega društva. Zbrane sta nagovorila predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in kranjski župan. Kot poroča 24ur.com, naj bi Stevanović na posnetku povedal, da je svoj položaj na čelu državnega zbora izkoristil za ureditev donacije, namenjene nakupu občinskega zemljišča in gradnji v Kranju. Za kakšno gradnjo gre, kdo naj bi zagotovil denar in pod kakšnimi pogoji, iz doslej objavljenih informacij še ni razvidno. Za zdaj prav tako ni znano, ali je šlo pri Stevanovićevem ravnanju za kakršno koli kršitev predpisov.

Stevanovićeva preteklost: najmanj štirikrat pravnomočno obsojen

Novo razkritje prihaja le nekaj tednov po tem, ko so bile razkrite dodatne podrobnosti iz kazenske preteklosti predsednika državnega zbora.

Stevanović je bil namreč po doslej objavljenih sodbah najmanj štirikrat pravnomočno obsojen. Vse obsodbe so bile pozneje izbrisane iz kazenske evidence, zato Stevanović danes pravno velja za neobsojenega.

Zaradi groženj z ustrelitvijo obsojen na denarno kazen

Prva znana obsodba sega v leto 2004, ko je bil Stevanović še policist. Okrajno sodišče v Radovljici ga je spoznalo za krivega ogrožanja varnosti druge osebe. Iz sodbe, ki sta jo pridobila 24ur.com in N1, izhaja, da je 30. maja 2003 okoli druge ure zjutraj pred hotelom neki osebi grozil, da jo bo uničil in ustrelil. Sodišče je ugotovilo, da je oškodovanec grožnje vzel resno, med drugim zato, ker je Stevanović kot policist imel dostop do orožja. Sodišče ga je 23. junija 2004 obsodilo na denarno kazen v višini 150.000 takratnih slovenskih tolarjev, kar je približno 626 evrov. Sodba je postala pravnomočna leta 2005.

Prometna nesreča, zavarovalnica in 800 evrov kazni

Druga obsodba je povezana s prometno nesrečo, ki se je aprila 2005 zgodila na območju Žirovnice. Stevanović je po nesreči od zavarovalnice zahteval povračilo škode, vendar je ta podvomila o okoliščinah dogodka. Tudi sodni izvedenec je ocenil, da nesreča ni mogla potekati tako, kot sta jo opisovala Stevanović in drugi udeleženec. Okrajno sodišče v Kranju je leta 2008 oba obsodilo zaradi poskusa goljufije. Stevanoviću je izreklo 800 evrov denarne kazni, sodba pa je leta 2010 postala pravnomočna.

Zanimivo je, da je Stevanović še januarja letos v pogovoru za POP TV zatrjeval, da je plačal zgolj kazen za prometni prekršek, in zanikal obsodbo zaradi goljufije. Mediji so nato pridobili sodbo, ki je njegove navedbe ovrgla.

Za tretjo goljufijo šest mesecev pogojnega zapora

Septembra letos je sledilo novo razkritje. POP TV je objavila podatke o tretji pravnomočni obsodbi, povezani z izposojo 2500 evrov. Stevanović si je aprila 2008 od ženske izposodil denar in ji kot jamstvo ponudil avtomobil, ki sploh ni bil njegov. Denarja ji ni vrnil, zato se je oškodovanka obrnila na sodišče. Leta 2010 ga je sodišče obsodilo zaradi goljufije, po pritožbi pa je sodba leta 2011 postala pravnomočna.

Izrekli so mu šestmesečno pogojno zaporno kazen s triletno preizkusno dobo. Poleg tega mu je sodišče naložilo, da mora oškodovanki v enem letu vrniti denar.

Leta 2020 pa je sodišče Stevanovića spoznalo za krivega razžalitve takratnega kranjskega podžupana Janeza Černeta.

Slovenske novice pa so 25. septembra 2026 poročale, da Zoran Stevanović ni dokončal doktorskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, poleg tega pa ni poravnal vseh stroškov študija. Fakulteti je ostal dolžan 6883 evrov brez obresti. Čeprav so ga trikrat opomnili in nato sprožili izvršbo, denarja niso izterjali, saj je fakulteta zamudila zakonski rok. Stevanović je sicer na družbenem omrežju Facebook več let navajal podatek o doktoratu znanosti, čeprav naziva ni pridobil. Iz njegove stranke Resni.ca so pozneje sporočili, da šolnine ni pozabil plačati, temveč je ni hotel plačati in je tudi ne bo.

Stevanović: Gre za stare in izbrisane zadeve

Po septembrskem razkritju je kabinet predsednika državnega zbora sporočil, da Stevanović preteklih, že zaključenih in izbrisanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne namerava komentirati.

Poudarili so, da lahko predloži potrdilo o nekaznovanosti in da zoper njega ne poteka noben kazenski postopek.

 

 

 

 

 

 

 

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