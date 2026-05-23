Prihaja prvi vročinski val: ponekod tudi do 30 stopinj

Tudi vremenoslovci se že pripravljajo na prvi letošnji vročinski val ter na visoke temperature. »Že jutri bomo zelo blizu – ponekod morda celo dosežemo 30 °C. Če pa slučajno ne uspe že ta konec tedna, bomo mejo skoraj zagotovo prebili v drugem tednu,« so zapisali na portalu Neurje.si. Če je bilo še pred par dnevi znatno hladnejše od povprečja, bodo zdaj temperature iz dneva v dan naraščale.

»Do vključno torka pričakujemo precej sončnega vremena z vse višjo dnevno temperaturo,« napovedujejo tudi na Arsu. »Iznad zahodne in srednje Evrope se namreč proti našemu območju širi območje visokega zračnega tlaka, ki bo nad našimi kraji predvidoma vztrajalo vse do sredine prihodnjega tedna. Že danes in jutri se bo najvišja dnevna temperatura predvsem na Goriškem približala 30 °C, v ponedeljek in torek pa bo podobno vroče tudi marsikje v osrednji in jugovzhodni Sloveniji.« Na Arsu pa dodajajo tudi tole: ob sončnem vremenu in rahlem vetru, ki bo še dodatno sušil ozračje, bo vreme v teh dneh kot nalašč tako za izlete v gore ali na morje kakor tudi za košnjo in sušenje.

Velika škoda

Priča bomo torej občutnemu preobratu in povsem drugačnemu vremenu. Ne nazadnje je še kako živ spomin na pozebo, sneg, točo in sodro, ki so prejšnji teden na številnih območjih Slovenije znova povzročili veliko škodo v kmetijstvu ter prizadeli predvsem sadno drevje, vinograde, jagodičevje, poljščine in vrtnine na prostem.

Kot pravijo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), je zaradi pozebe škoda nastala predvsem na sadnem drevju in jagodičju v osrednji Sloveniji ter v zatišnih, nižjih legah območij zavodov Maribor, Celje, Ptuj in posameznih legah območja zavoda Murska Sobota, pa tudi v nekaterih predelih Primorske. Na Pohorju je dodatno škodo povzročil sneg. Po njihovih navedbah so prizadeti predvsem pečkarji, koščičarji, jagodičevje in orehi. »Številni nasadi so bili poškodovani že ob prvi letošnji pozebi, zato so posledice še toliko hujše.«

Na istih območjih poročajo tudi o škodi na vrtninah in poljščinah, kjer so bili prizadeti krompir, šparglji, zgodnji fižol, jedilne buče, druge zelenjadnice, ponekod pa tudi koruza in ječmen. Dodatno škodo sta povzročili še toča in sodra. »Najbolj prizadeta so območja zavodov Celje, Novo mesto in Nova Gorica. Na območju zavoda Celje so poškodovani nasadi jablan, koščičarjev, jagodičevja, vinogradi, krompir in orehi. Ponekod je bila poškodovana ali uničena tudi protitočna mreža,« so nanizali posledice v KGZS.

Na območju zavoda Novo mesto so bila prizadeta območja Mestne občine Krško, občin Kostanjevica na Krki, Sevnica, Brežice ter severni in severovzhodni deli občin Šmarješke Toplice, Škocjan in Šentjernej. »Poškodovana oziroma uničena je listna masa rastlin, poškodovan je les, polomljene so mladike na trti, polegli so posevki žit, poškodovane so sončnice, buče, oljna ogrščica, krompir ter vrtnine na prostem, kot sta zelje in čebula. Ob čemer sta poškodovani tudi lucerna in detelja, poležano je travinje na trajnih pašnikih.«

Škoda zaradi toče oziroma sodre je nastala tudi na območjih Strunjana, Izole, Lukovice in Hrastnika, kjer so poškodovani nasadi jablan, češenj ter posamezni nasadi jagod. Z območja Strunjana in Izole poročajo tudi o večji škodi na plodovkah, predvsem paradižniku, papriki in jajčevcih. V neurju, ki je prejšnji četrtek klestilo po Goriškem, pa so bili po podatkih zbornice prizadeti tako trajni nasadi kot tudi poljščine in zelenjadnice na prostem.