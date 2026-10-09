Vlada vložila še tri nove referendume: na seznamu nižji DDV, burke in javna uprava

Koalicija je vložila predlog še treh posvetovalnih referendumov, o znižanju DDV-ja na energijo in hrano, o prepovedi burke oz. zakrivanju obraza na javnem kraju in racionalizaciji javnega sektorja.

Premier Janez Janša je nedavno napovedal, da bo koalicija preverila voljo volivcev glede preoblikovanja javnega sektorja. Predlog je v opoziciji požel val nestrinjanja.

V Svobodi in SD-ju opozarjajo, da gre za preusmerjanje pozornosti od dejanskih težav in pripravo terena za varčevalne reze. V stranki Resni.ca medtem svarijo pred pretiranim kopičenjem referendumov, poroča MMC. Sokoordinator Levice Luka Mesec ocenjuje, da vlado skrbi morebiten poraz na zakonodajnem referendumu o intervencijskem zakonu, zato skuša z novim referendumom unovčiti jezo javnosti do državnega aparata. Meni, da bo glasovanje potekalo na isti dan, ter opozarja: »Upam, da vsi ljudje razumejo, da se na teh referendumih igrajo z usodo države.«

Več sledi.