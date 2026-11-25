Sredino jutro je prebivalce mnogih slovenskih krajev, tudi nižje ležečih, presenetilo z belo preprogo, ki je bila sicer večinoma bolj tanka in je kmalu izginila. To pa ne pomeni, da je s snežnimi padavinami konec, večji del jih namreč šele prihaja.

Kot napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso), se bodo padavine v noči na četrtek okrepile, meja sneženja pa se bo do jutra marsikje v notranjosti spustila do nižin. Ob tem so na Arsu dodali opozorilo: »V višjih legah med 500 in 1000 metri bo možna poledica.« Jutri zjutraj bo tudi precej hladno, in sicer bodo temperature od -1 do 2 stopinji Celzija, na Primorskem okoli 8.

Da se bomo v četrtek zbudili v belo jutro, napovedujejo tudi meteorologi, ki delujejo na portalu Meteoinfo. V objavi na družabnem omrežju so zapisali, da se bodo padavine okrepile že nocoj, a bo sprva snežilo le v višjih legah. Ljubitelji snežnih radosti bodo na svoj račun prišli šele zjutraj. »Jutri zjutraj bo Slovenijo od juga prešel močnejši pas padavin, ob katerem se bo meja sneženja hitro spustila, marsikje vse do nižin. Najmočneje bo predvidoma snežilo zjutraj in v prvem delu dopoldneva,« napovedujejo.

In še: »Po trenutnih izračunih lahko sneg pričakujemo v večjem delu države, le na Primorskem bo deževalo. Do poldneva bo po nižinah predvidoma zapadlo nekaj centimetrov mokrega snega. Nekoliko več ga bo na severu in severovzhodu, predvsem v Zgornji Dravski, Mežiški in Mislinjski dolini, v Šaleški in Spodnji Savinjski dolini ter na Mariborskem, kjer ga lahko zapade do okoli 10 centimetrov. Z nadmorsko višino se bo količina snega hitro povečevala: nad 500 ali 600 metri pričakujemo od 10 do 15, nad 1000 metri pa od 15 do 25 centimetrov snega, v visokogorju Julijskih Alp tudi več.«

Tisti, ki boste morali jutri zjutraj z avtomobilom na cesto, se torej dobro pripravite. Z avtomobilov ga je treba očistiti, poskrbeti za poledenela stekla in zimsko opremo ter v zakup vzeti še dejstvo, da se bo pot do cilja najverjetneje podaljšala. Na pot se zato odpravite pravočasno in z dobro mero potrpežljivosti ter strpnosti.