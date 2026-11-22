Padavine bodo čez dan od jugozahoda postopno zajele vso Slovenijo. Proti večeru se bodo krepile, meja sneženja pa se bo začela spuščati. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 13, v Zgornjesavski dolini pa okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso). Ponoči se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, na jugu lahko še nekoliko nižje. Padavine bodo do jutra ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa zmerna burja.

V sredo prihaja nova pošiljka snega

V ponedeljek se bo čez dan delno zjasnilo, burja pa bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 3, ob morju okoli 6 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, jutro pa bo mrzlo in ponekod megleno. Nekaj več oblačnosti bo na Primorskem. Bolj izrazita sprememba vremena se obeta v sredo, ko se bo povsod pooblačilo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Vreme bo vplivalo tudi na počutje

Popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer in v noči na četrtek okrepile ter razširile nad vso Slovenijo. Po napovedih Arsa bo po nižinah v notranjosti države večinoma snežilo. Glede na sobotno srednjeročno napoved vremenoslovcev bi lahko v gorah zapadlo okoli 25 centimetrov snega, po nižinah pa predvidoma od 5 do 10 centimetrov. Ker gre za napoved za več dni vnaprej, se lahko predvidene količine še spremenijo.

Nad severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje. Pred vremensko fronto, ki bo Slovenijo prešla v noči na ponedeljek, k nam doteka vse bolj vlažen in še razmeroma topel zrak. Padavine bodo postopno zajele tudi vse sosednje pokrajine. V Alpah in alpskih dolinah bo snežilo. Ob severnem Jadranu bo večji del dneva pihal jugo, zvečer pa bo zapihala burja. V ponedeljek se bo delno razjasnilo, nekaj več nizke oblačnosti bo ob zahodni obali Istre. Burja bo že zjutraj večinoma ponehala.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Po podatkih Arsa bo vpliv vremena na počutje obremenilen. V noči na ponedeljek bo vremenska obremenitev popustila, v ponedeljek pa bo vpliv vremena na počutje ugoden. Vremenoslovci tako za prihodnje dni napovedujejo precej spremenljivo vreme, največ pozornosti pa bo namenjene sredini tedna, ko bi lahko snežna odeja pobelila tudi nižje ležeče kraje.