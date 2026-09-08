Prihaja »ubijalka poletja«! Hladna fronta prinaša huda neurja, omenjajo supercelične nevihte in celo tornade

Evropo sredi tedna čaka izrazita sprememba vremena, ki bo prekinila poletno vročino in ekstremne temperature. Z Atlantika se namreč približuje izrazita hladna fronta, ki bo ob trku z dosedanjo izjemno toplo zračno maso sprožila razvejana neurja od Alp do zahodnega Balkana. Greben visokega tlaka se bo porušil, sledil pa bo nagel padec temperatur.

Nevarnost toče, viharnega vetra in poplav

Pomikanje fronte proti vzhodu bo v kombinaciji z veliko količino vlage iz rekordno toplega Sredozemlja ter izrazitim vetrovnim striženjem ustvarilo pogoje za močna neurja. Prizadeta bodo območja vzhodne Francije, Švice, severne Italije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Glavne nevarnosti bodo debela toča, orkanski sunki vetra, hudourniške poplave ter celo lokalni tornadi.

Proti srednji Evropi bo za fronto prodrla polarna zračna masa. Dnevne temperature se bodo ponekod v manj kot 24 urah znižale celo za 15 do 20 °C, najvišje dele Alp pa čaka prvi obilnejši sneg. Konec tedna bo tako prinesel že skoraj jesensko vreme.

Rušenje toplotne kupole in prodor polarnega zraka

Pred nami je torej slabljenje toplotne kupole, ki je tedne zadrževala vročino nad večjim delom celine. Širitev višinske doline proti vzhodu bo spremljal tudi razvoj sekundarnega ciklona nad severnim Sredozemljem, ki se bo čez Italijo pomikal proti Balkanu in še dodatno okrepil nevihte.

Višinska dolina Gre za območje znižanega zračnega tlaka v zgornjih plasteh ozračja, ki je pogosto izoblikovano v obliki črke V ali U in se razteza od severa proti jugu. Ker s seboj prinaša hladen zrak in spodbuja dviganje toplega zraka pri tleh, je višinska dolina ključni povzročitelj nestabilnega vremena, ohladitev ter nastanka neviht in front.

Gre za vzorec, ki ga meteorologi včasih imenujejo »ubijalka poletja« – poletno vročino v zelo kratkem času zamenja občutna ohladitev. Temperatura zračne mase v višinah, ki je bila prej med 18 in 20 °C (približno deset stopinj nad povprečjem), se bo v samo enem dnevu znižala za okoli 15 °C, kar pomeni skoraj popolno zamenjavo zraka nad Evropo.

Prihaja pravo jesensko vreme z dežjem. FOTO: Glenn Carstens-peters Unsplash

Obilne padavine in nevihte tudi v Sloveniji

Podatki za Slovenijo oziroma širše območje Ljubljane kažejo na možnost obilnih padavin v sredo in četrtek. Prihod znatno hladnejšega zraka nad izjemno toplo Sredozemsko morje bo vzdrževal visoko nestabilnost ozračja, zato se bo spremenljivo in sveže vreme nadaljevalo tudi po prehodu glavne hladne fronte. Dež, ki je po dolgotrajni suši še kako dobrodošel, bo do začetka naslednjega tedna zajel večji del celine.

Sprememba bo v Sloveniji in širši regiji vrhunec dosegla v četrtek. Ob prihodu fronte do Alp se bo nad severnim Sredozemljem razvil sekundarni ciklon, ki bo napredovanje padavin upočasnil in dodatno okrepil nevihtno dogajanje. Ker je morje rekordno toplo, vlaga v zraku pa izjemno visoka, obstajajo ugodni pogoji za razvoj močnih superceličnih neviht. Slovenija skupaj s severnim Jadranom tako sodi v območje z največjim tveganjem za vremenske ekstreme.

Glavne nevarnosti za Slovenijo in sosednje regije

Obilne padavine in poplave: V dveh dneh lahko lokalno pade od 150 do 200 litrov dežja na kvadratni meter. Obstaja velika nevarnost hudourniških in urbanih poplav, predvsem če se bo nad istim območjem zaporedoma pomikalo več nevihtnih celic.

V dveh dneh lahko lokalno pade od 150 do 200 litrov dežja na kvadratni meter. Obstaja velika nevarnost hudourniških in urbanih poplav, predvsem če se bo nad istim območjem zaporedoma pomikalo več nevihtnih celic. Toča in orkanski vetrovi: Ob prehodu nevihtnih sistemov so mogoči siloviti vetrovni sunki ter debela toča.

Ob prehodu nevihtnih sistemov so mogoči siloviti vetrovni sunki ter debela toča. Nagla ohladitev: Poletno vročino bo hitro zamenjalo jesensko vreme, visoke predele Alp pa čaka celo prvi sneg.

Dolgoročnejše napovedi portala Severe Weather Europe nakazujejo, da se bo dinamično in nestabilno vreme s pogostimi temperaturnimi nihanji nadaljevalo tudi v sredini septembra.