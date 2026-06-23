Prihaja več nadzora nad migranti in azilanti, tudi v Sloveniji bodo označevali tvegane

EURODAC

Eurodac je postal centralizirana biometrična zbirka podatkov EU. S tem omogočajo boljšo podporo prošenj za mednarodno zaščito.

Državni zbor danes na izredni seji po nujnem postopku obravnava predlog zakona o izvajanju uredbe EU o vzpostavitvi sistema Eurodac, katerega namen je primerjava biometričnih podatkov za podporo upravljanju prošenj za mednarodno zaščito ter prispevanju k odkrivanju in preprečevanju terorizma in hudih kaznivih dejanj. Obdelava podatkov se je začela po EU uporabljati že 12. junija, zato se s sprejetjem mudi. Označevali bodo tvegane Eurodac ni nov sistem, saj je bil pravno vzpostavljen že leta 2000, delovati pa je začel tri leta pozneje. Njegov namen je bil identičen, kot bo zdaj, le da bo nabor ...