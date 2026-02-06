Informacijski sistem centrov za socialno delo bo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v dve nakazili. V prvem bo prejemnik prejel denarno pomoč, do katere je upravičen samo on. Na ta del bo rubež mogoč, ne bo pa na drugi del nakazila, s katerim bo prejel denarno socialno pomoč, ki jo prejema za vzdrževane družinske člane.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je glede izvršb na socialnih pomočeh, ki so bile pri dolžnikih glob izvedene na podlagi Šutarjevega zakona, s Finančno upravo (Furs) in združenjem bank dogovorilo, da bo redna denarna socialna pomoč, ki je lahko predmet rubeža, prejela novo kodo namena, je danes pojasnil državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu premierja Jure Leben.

Od 20. marca naprej delitev redne denarne socialne pomoči

Banke bodo tako razločevale med rednim denarnim socialnim prejemkom na eni strani ter na drugi strani varstvenim dodatkom, izredno denarno socialno pomočjo, denimo za ogrevanje, pomočjo, ki je vezana na pogrebe (pogrebnina in posmrtnina), in dodatkom za pomoč in postrežbo. Nova koda se bo uporabljala od 20. februarja. »Torej bodo vse te druge oblike pomoči od takrat zavarovane pred izvršbo,« je poudaril Leben.

Kar zadeva razdelitev redne denarne socialne pomoči, pa je po njegovih besedah dogovor, da bo v dve nakazili razdeljena od 20. marca. Verjame, da bodo s tem uredili razmere na terenu in bodo vse družine in posamezniki lažje prešli iz meseca v mesec. Furs je namreč po novem letu na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane terjatve zaradi prekrškov. Pri tem lahko izvršbe, kot dovoljuje zakon, posežejo tudi na denarno socialno pomoč. Že prejšnji teden so se pristojni dogovorili za ukrepe, ki bi preprečili izvršbe celotnemu gospodinjstvu, pa tudi za obveščanje dolžnikov, da imajo možnost obročnega plačila dolgov.