Prihaja vremenski preobrat, Arso prižgal celo alarm

V ponedeljek se bo oblačnost od zahoda povečala, nekaj sonca bo še v vzhodnih krajih. Ponekod v zahodni Sloveniji bo popoldne začelo rahlo deževati. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

Obeti

V torek bo oblačno z občasnim dežjem, glavnina padavin bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo. Za ta del je Arso že prižgal rumeno opozorilo. V sredo in četrtek bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnim dežjem, proti vzhodu bo nekaj več sončnega vremena. Razmeroma toplo bo, pihal bo jugozahodni veter.

V sredo in četrtek bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnim dežjem. FOTO: Arso