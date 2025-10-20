Prihaja vremenski preobrat, Arso prižgal celo alarm

Galerija
V ponedeljek se bo oblačnost od zahoda povečala, nekaj sonca bo še v vzhodnih krajih. Ponekod v zahodni Sloveniji bo popoldne začelo rahlo deževati. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.
V torek bo oblačno z občasnim dežjem, glavnina padavin bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo. Za ta del je Arso že prižgal rumeno opozorilo. V sredo in četrtek bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnim dežjem, proti vzhodu bo nekaj več sončnega vremena. Razmeroma toplo bo, pihal bo jugozahodni veter.
»Ob koncu naslednjega tedna lahko pričakujemo večjo količino padavin, predvsem zaradi tega, ker bomo na meji med subtropsko zračno maso nad Sredozemljem in bolj vlažno in hladnejšo atlantsko zračno maso. Verjetno bo v visokogorju in sredogorju spet snežilo,« ob tem navaja vremenski portal neurje.si.