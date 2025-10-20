  • Delo d.o.o.
OKTOBRSKO VREME

Prihaja vremenski preobrat, Arso prižgal celo alarm

V sredo in četrtek bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnim dežjem, proti vzhodu bo nekaj več sončnega vremena.
FOTO: Pixbay
FOTO: Pixbay
S. U.
 20. 10. 2025 | 09:45
 20. 10. 2025 | 11:44
1:18
V ponedeljek se bo oblačnost od zahoda povečala, nekaj sonca bo še v vzhodnih krajih. Ponekod v zahodni Sloveniji bo popoldne začelo rahlo deževati. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

Obeti

V torek bo oblačno z občasnim dežjem, glavnina padavin bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo. Za ta del je Arso že prižgal rumeno opozorilo. V sredo in četrtek bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnim dežjem, proti vzhodu bo nekaj več sončnega vremena. Razmeroma toplo bo, pihal bo jugozahodni veter.

V sredo in četrtek bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnim dežjem. FOTO: Arso
V sredo in četrtek bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno z občasnim dežjem. FOTO: Arso

»Ob koncu naslednjega tedna lahko pričakujemo večjo količino padavin, predvsem zaradi tega, ker bomo na meji med subtropsko zračno maso nad Sredozemljem in bolj vlažno in hladnejšo atlantsko zračno maso. Verjetno bo v visokogorju in sredogorju spet snežilo,« ob tem navaja vremenski portal neurje.si.

 

vremeArsovremenska napoved
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kettejeva torta: sladek poklon pesniku v Novem mestu

Ob skorajšnji obletnici rojstva Dragotina Ketteja so v Novem mestu ustvarili torto, ki odraža njegovo nežno dušo.
Špela Ankele20. 10. 2025 | 11:30
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Val vlomov na območju Ljubljane, škode za skoraj dvajset tisočakov

Najhuje je bilo na območju Grosuplja, kjer so nepridipravi udarili kar trikrat.
20. 10. 2025 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
Če trenirate in ne shujšate

Pravilna prehrana je vaš najboljši osebni trener

Brez pravega goriva ne boste nikoli shujšali!
Janez Kušar20. 10. 2025 | 11:00
10:35
Šport  |  Odmevi
NBA

Dončićev LA med izzivalci, Oklahoma in Denver glavna favorita

Košarkarji Oklahome, ki branijo lovoriko, znova kotirajo najvišje v ligi NBA.
Nejc Grilc20. 10. 2025 | 10:35
10:33
Bulvar  |  Domači trači
MODA

FOTO: Znani Slovenci na tednu mode (poglejte, kaj so nosili)

V galeriji preverite, kdo od znanih obrazov je obiskal Ljubljanski teden mode in kakšne so bile tokrat njihove modne izbire.
20. 10. 2025 | 10:33
10:25
Bulvar  |  Suzy
MASTERCHEF SLOVENIJA

Prijatelja iz MasterChef Slovenija sta postala partnerja (Suzy)

Jure Kirbiš in Matic Maček se veselita novih kuharskih dogodivščin.
20. 10. 2025 | 10:25

