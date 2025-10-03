Prihaja vremenski preobrat: meja sneženja se bo spustila, Arso svari pred snegolomom

Po mirnem sobotnem jutru, ko bo marsikje slana, se bo vreme hitro obrnilo. Čez dan bo zapihal jugozahodnik in ogrel ozračje, a idila ne bo trajala dolgo — že v noči na nedeljo nas čaka pravi vremenski preobrat.

Agencija RS za okolje pojasnjuje, da se bo nad srednjo Evropo že v soboto postopno ugrezala višinska dolina s hladnim zrakom. Posledično bo pri tleh v severnem Sredozemlju oziroma nad Severnim Jadranom v noči na nedeljo najverjetneje nastal sekundarni ciklon. V nedeljo zgodaj zjutraj nas bo nato od severa prešla hladna fronta.

Ponoči najprej rahel dež, nato okrepitev padavin

V noči na nedeljo bodo najprej na zahodu nastopile rahle padavine, snežilo bo sprva le visoko v gorah. Proti jutru pa se bodo padavine, ob nastanku ciklona pred zahodno obalo Istre, okrepile in razširile nad večji del države. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem pa zmerna do močna burja.

Najmočnejše padavine bodo med 6. in 12. uro dopoldne nad jugozahodno Slovenijo.

Hladen zrak prinaša sneg in težave

Hladilo se bo, meja sneženja se bo hitro spuščala. Po trenutnih napovedih se bo na območju Javornikov ter vzhodne Notranjske in Kočevske meja sneženja spustila na 700 do 800 metrov nadmorske višine. Ker je drevje v teh krajih še olistano, lahko mokri sneg povzroči snegolome, kar bi lahko prineslo težave v prometu in pri oskrbi z elektriko.

Sredi dneva bodo padavine postopno slabele in popoldne hitro ponehale. A ARSO opozarja, da je lokalna intenziteta padavin odvisna od lege in moči ciklona, zato so napovedi še negotove in se bodo lahko spremenile.

»Priporočamo sprotno spremljanje naših napovedi in opozoril na spletnih straneh ter družbenih omrežjih,« sporočajo z Agencije RS za okolje.