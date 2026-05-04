Prihaja vremenski preobrat: obdobje sončnega in zelo toplega vremena se zaključuje, razmere se bodo zaostrile

Danes bo tako še prevladovalo sončno vreme z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišja dnevna temperatura bo od 22 do 27 °C. Jutri zjutraj in dopoldne bo na vzhodu še večinoma jasno, na zahodu pa se bodo že pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Jugozahodni veter se bo čez dan predvsem na vzhodu še nekoliko okrepil. Na zahodu bo do torkovega večera padlo večinoma okoli 5 mm dežja, so navedli na Agenciji RS za okolje (ARSO).

Jutranja temperatura bo nekoliko višja od današnje, popoldanska pa za okoli 5 stopinj nižje. V sredo bodo padavine na zahodu nekoliko izdatnejše (10 do 20 mm), z jugozahodnim vetrom se bodo občasno lahko širile tudi v notranjost države. Na vzhodu bo padavin precej manj, marsikje bo lahko ostalo povsem suho. Ob morju bo pihal jugo. Temperatura bo podobna torkovi.

Sušne razmere se bodo tako nadaljevale in še zaostrile Skupaj lahko v dneh od torka do četrtka na zahodu pričakujemo večinoma od 20 do 40 mm, v osrednjih krajih od 5 do 10, na vzhodu pa manj kot 5 mm padavin. Sušne razmere na severu in vzhodu se bodo tako predvidoma nadaljevale in še zaostrile, saj bo jugozahodni veter dodatno osušil zemeljsko površino.

Nekaj dežja bo na zahodu države tudi v noči na četrtek, v četrtek čez dan bodo padavine tudi tam postopno ponehale. Dan bo predvsem na severu in na vzhodu povečini sončen. Jugozahodni veter bo popoldne počasi slabel.

Skupaj lahko v dneh od torka do četrtka na zahodu pričakujemo večinoma od 20 do 40 mm, v osrednjih krajih od 5 do 10, na vzhodu pa manj kot 5 mm padavin. FOTO: Delo Ui

Obdobje sončnega in zelo toplega vremena se tako zaključuje. Nad našimi kraji se v višinah že krepi jugozahodni veter, ki je posledica približevanja nekoliko hladnejše in bolj vlažne zračne mase iznad zahodne Evrope in zahodnega Sredozemlja, še dodaja Arso.