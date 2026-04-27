SPREMEMBA NA VIDIKU

Prihaja vremenski šok? Približuje se hladni val in nevaren pojav, ki povzroča škodo

Že v torek popoldan prve padavine, občutno hladneje bo.
FOTO: Foto: Jure Eržen
M. U.
 27. 4. 2026 | 11:01
 27. 4. 2026 | 11:42
Danes bo sončno. Burja bo dopoldne ponehala in popoldne bo na Primorskem zapihal veter zahodnih smeri, medtem ko bo v notranjosti Slovenije prevladoval jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 °C, navaja Agencija RS za okolje(ARSO).

Zvečer in ponoči se bo od severa začelo oblačiti, tako da bo zjutraj nekaj povečane oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 °C.

Že v torek popoldan prve padavine, občutno hladneje bo. FOTO: Arso

Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in proti večeru se bodo od severozahoda začele pojavljati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem okoli 23 °C. V sredo bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Občutno hladneje bo.

Prihaja mraz, ki lahko uniči pridelek: to morate storiti takoj

V noči na četrtek se bo začelo jasniti, burja se bo še nekoliko okrepila. V četrtek bo nato pretežno jasno s svežim jutrom. Ponekod bo možna slana.

Približuje se hladni val in nevaren pojav, ki povzroča škodo

Se pa konec meseca obeta prodor arktičnega zraka, ki prinaša občuten padec temperatur po vsej vzhodni in jugovzhodni Evropi, ne bo pa zaobšel niti Slovenije. Vzrok za tako nenaden padec temperatur je redek atmosferski vzorec, znan kot omega blokada. 

Znano, katere kraje je zajela pozeba; vremenoslovec Šter o tem, kaj nas čaka v torek

Do prodora hladnega zraka proti jugu prihaja zaradi poznega slabljenja polarnega vrtinca, kar je arktični zračni masi omogočilo, da je obšla običajno zahodno zračno strujenje, navaja Severe Weather Europe (SWE). Ključno vlogo pri tem ima močna omega blokada, območje visokega zračnega tlaka nad severnim Atlantikom in Grenlandijo, ki deluje kot pregrada ter preusmerja hladen zrak naravnost proti Evropi. Ta blokada, ki bo vztrajala do začetka maja, se je oblikovala tudi zaradi sprememb v Pacifiku, kjer prehod iz faze La Niñe spodbuja nastanek severno–južnega zračnega strujanja nad Evropo.

Pričakovati je jutranjo pozebo, ponekod pa tudi vrnitev zimskih razmer

Zaradi tega bodo temperature sredi tega tedna v velikem delu Evrope občutno pod povprečjem za ta čas leta. Pričakovati je jutranjo pozebo, ponekod pa tudi vrnitev zimskih razmer, kar predstavlja resno tveganje za kmetijstvo, zlasti za vinograde in sadovnjake. Toplo vreme v začetku aprila, s temperaturami, ki so dosegle več kot 25 °C, je spodbudilo prezgodnjo rast vegetacije, zaradi česar je vrnitev jutranje pozebe zdaj precej nevarnejša kot pozimi.

Hladni val, ki se spušča z Arktike, bo prinesel temperature, nižje za 10 do 15 stopinj od povprečja za ta čas leta, še poroča SWE.

Razširjena pozeba bo verjetno zajela vzhodno Evropo in dele srednje Evrope, nekatere dele Balkana ter Turčijo. V višje ležečih predelih Romunije in v osrčju Turčije bo prinesla za ta čas leta nenavadne snežne padavine. Severno Evropo bo zajelo snežno neurje, količina snega na območju, po katerem se bo neurje pomikalo, pa bi lahko dosegla od 30 do 50 centimetrov.

