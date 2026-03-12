Prihaja zgodovinski vremenski pojav! Kaj to pomeni za Slovenijo, razloži Branko Gregorčič

Povečuje se število znakov, da se bo El Niño verjetno oblikoval in okrepil v naslednjih nekaj mesecih, kar bi lahko povzročilo motnje vremenskih vzorcev po vsem svetu. El Niño bi lahko vplival na sezono hurikanov v Atlantiku (če bo čas ustrezen) in še dodatno segrel planet, zaradi česar bi bilo leto z rekordno toploto veliko bolj verjetno, bodisi letos bodisi naslednje leto. El Niño in La Niña sta periodična klimatska cikla v tropskem Tihem oceanu, ki se pojavita vsakih nekaj let in lahko močno vplivata na svetovne vremenske vzorce. Lahko prineseta poplave v nekatera območja Afrike in sušo v druga, povzročita močne zimske nevihte ob zahodni obali ZDA ter povečata globalne temperaturne ekstreme v primeru El Niño.

Bo ciklični podnebni pojav vlival na vreme pri nas?

Kako bo ta ciklični podnebni pojav vplival na vreme po Sloveniji, smo vprašali dežurnega vremenoslovca Branka Gregorčiča. »Pojav El Nino vpliva predvsem na območja ob Pacifiku, ima pa tudi vpliv na globalno temperaturo ozračja. Na vremenske vzorce v Evropi ta pojav nima zaznavnega vpliva,« je za Slovenske novice razložil Gregorčič.

El Niño se odlikuje po nenavadno toplih vodah vzdolž ekvatorialnega tropskega Tihega oceana in po seriji sprememb vetrov in vzorcev padavin v atmosferi. FOTO: Agencija Rs Za Okolje

El Niño se odlikuje po nenavadno toplih vodah vzdolž ekvatorialnega tropskega Tihega oceana in po seriji sprememb vetrov in vzorcev padavin v atmosferi. Te spremembe so dovolj pomembne, da vplivajo na vreme po vsem svetu. Trenutno se nenavadno topla voda širi pod površjem oceana od zahodnega do vzhodnega tropskega Tihega oceana, kar bi lahko bilo predhodnik takega pojava. Čeprav je napoved še vedno precej negotova, večina projekcij skupin za spremljanje El Niño v ZDA in Avstraliji med drugim kaže, da trenutno šibka La Niña slabi v naslednjih nekaj mesecih. La Niña je hladnejši sorojenec El Niño, ki prav tako lahko povzroči globalne vremenske motnje. Za zdaj strokovnjaki pričakujejo pojav tako imenovanih »ENSO nevtralnih« pogojev, kar pomeni, da ne prevladuje ne La Niña ne El Niño, za večji del druge polovice pomladi in v poletju.

Računalniški modeli napovedujejo močan »Super El Niño«

Nato, odvisno od številnih dejavnikov, od smeri in moči pasatnih vetrov do premikanja toplejših kot običajno oceanov iz zahodnega v vzhodni tropski Tihi ocean, se lahko El Niño pojavi v poznejšem poletju ali jeseni. Napovedi Državne uprave za oceane in atmosfero (NOAA), Avstralskega meteorološkega urada in drugih skupin kažejo na isti splošni scenarij, z različnimi stopnjami zaupanja in manjšimi razlikami v časovnem okviru. Trenutno, medtem ko ocean začne spominjati na El Niño in se pričakuje, da bo še bolj podoben, atmosferska cirkulacija še vedno odraža vpliv šibke La Niña. To pomeni, da so učinki El Niño, če se razvije, še vedno nekaj mesecev oddaljeni.

Da bi lahko bolj samozavestno napovedali El Niño, bi morali pasatni vetrovi, ki pihajo od vzhoda proti zahodu čez ekvator, oslabeti, kar bi omogočilo, da toplejša voda iz zahodnega Tihega oceana potuje proti vzhodu in se pojavi na površju. Do zdaj ta premik vetrov še ni potekal dosledno, vendar računalniški modeli napovedujejo, da se bo to spremenilo v naslednjih nekaj mesecih. Pravzaprav so nekateri računalniški modeli, vključno z dobro ocenjenim evropskim modelom, precej agresivni pri razvoju El Niño in napovedujejo močan »Super El Niño« proti pozni jeseni. Če bi do tega prišlo, bi bila sezona hurikanov v Atlantiku morda manj aktivna kot običajno, saj El Niño običajno spremljajo močnejši vetrovni strižniki nad tropskim Atlantikom. Vetrovi, ki pihajo z različnimi hitrostmi in/ali smermi z višino (vetrovni strižniki), delujejo kot ovira za nastajajoče tropske nevihte in hurikane.

Novi temperaturni rekordi

Leta El Niño običajno povečuje tudi povprečne globalne površinske temperature, kar v povezavi s človeku povzročeno globalno segrevanje postavlja nove temperaturne rekorde. Močan El Niño, včasih imenovan »Super El Niño«, bi skoraj zagotovo pognal globalne temperature v rekordne višave — pospešil bi segrevanje in potencialno povzročil večjo beljenje koral in drugih škodljivih učinkov. Napovedovalci opozarjajo, da so napovedi El Niño običajno manj natančne v tem času leta, kar je znano kot pomladna napovedna ovira. Eden izmed napovedovalcev je oviro primerjal s tem, kot da bi napovedovali v megli, dokler se ne razjasni, preden bi lahko z večjo gotovostjo napovedali, kaj se bo zgodilo.

Ovira označuje obdobje, ko so projekcije računalniških modelov za sezonske klimatske napovedi manj zanesljive kot v drugih letnih časih. Večja negotovost pomeni, da čeprav opažanja kažejo na razvoj El Niño in računalniški modeli kažejo, da je El Niño v naslednjih mesecih bolj verjeten kot ne, zaupanje v ta scenarij še ni visoko. Običajno napovedi El Niño postanejo bolj zanesljive junija, ko se približuje poletje, poroča CNN.