Ko se naša domovina preobleče v jesenske barve, se tudi naši jedilniki, sploh tisti, ob katerih je gor zrasel naš narod, primerno spremenijo. Že naši predniki so si prizadevali za sezonskost. Zdaj pa prihaja tisto obdobje v letu, ko so na mize položili bogate okuse gozda, sestavine in jedi, ki so vedno pogrele.

Goriška brda so v jesenskem času še posebno očarljiva. FOTO: Zoso Photography

Na sezonskost niso pozabili niti Brici, ki nas prav zato med 20. in 29. novembrom vabijo na Dneve divjačine in arhivskih vin, ko se bosta prepletali ustvarjalnost briških kuharskih mojstrov in skrbno izbrana vina iz njihovih arhivov.

K letošnjim kulinaričnim dnevom, denimo, vabijo tudi takšna imena, kot so Belica, Belvin, Gredič, Hiša Marica, Kabaj, Klinec Plešivo, Konvin, Tavarneta Estate, Turizem Breg, vino@modana in ki bodo ob tej priložnosti pripravili posebne menije. Na njih bo, jasno, kraljevala divjačina.

Pri Belici bo na krožniku jelenov hrbet s pečenim krompirjem, dušenim ohrovtom in brusničnim gelom. FOTO: Zoso Photography

Lov je del naše naravne dediščine. FOTO: Katarina Bunderla

Dežela lovcev

Jesen je že tradicionalno čas lova in priprave divjačinskih jedi. V slovenski kulinariki imajo srna, jelen, divji prašič in zajec dolgo tradicijo, predvsem v obliki golaža, raguja, pečenke in drugih počasi pripravljenih jedi. V okoljih, kjer prisegajo na lokalne sestavine in na tradicionalne recepture, Slovenija kot dežela lovcev pa se rada pohvali s tem, je divjačina med bistvenimi elementi jesenske in zimske kulinarične ponudbe.

Tisti, ki se bodo torej od tega petka mudili na Dnevih divjačine in arhivskih vin, bodo lahko odkrivali različno divjačino, od srne in jelena do divjega prašiča in fazana. V družbi jesenskih sestavin, gozdnih sadežev, kostanja in jurčkov, bodo odkrivali tisto pravo sezonskost sestavin.

Populacija jelenjadi v Sloveniji se je v zadnjih petnajstih letih močno povečala, njen letni odvzem pa se je več kot podvojil. Na svoj račun tako prihajajo tudi gurmani. FOTO: Getty Images

»Gre za resnično zanimiv kulinarični projekt, ki povezuje, kot rečeno, divjačino, briško gastronomijo in bogato vinsko dediščino tega območja,« nam je potrdila Pija Hlede iz Nimroda.

Čeprav ima podjetje Nimrod sedež v Škofji Loki, so njegovi lastniki pristni Brici, ki nikakor niso pozabili na tesno povezanost z domačim okoljem. »Prav zato smo še posebno ponosni, da lahko sodelujemo pri projektu, ki promovira Brda, njihovo kulinariko in lokalno ponudbo. Dogodek smo seveda z veseljem podprli, saj smo prepričani, da je podpora tovrstnim pobudam pomembna za razvoj in prepoznavnost briške gastronomije. Kot Brici smo še kako ponosni, da lahko prispevamo svoj delež k promociji domačega kraja, njegovih ljudi, kulinarike in njihove bogate tradicije,« je nadaljevala sogovornica.

Del naše dediščine

Izvedeli smo, da je bilo podjetje Nimrod ustanovljeno že leta 1994 in je v več kot treh desetletjih delovanja zraslo v enega najpomembnejših evropskih predelovalcev mesa divjadi. Letno predelajo okoli 3000 ton divjadi, v visoki sezoni pa zaposlujejo več kot 100 ljudi. Podjetje spada med tri največje ponudnike divjačinskega mesa v Evropi. Seveda pa sodelujejo tudi s slovenskimi lovskimi organizacijami ter številnimi drugimi partnerji po Evropi. Več kot 85 odstotkov izdelkov so izvozili v 17 evropskih držav.

Na Dnevih divjačine in arhivskih vin bodo gostje lahko odkrivali različno divjačino, tudi fazana. FOTO: Marjan Toš

Njihovo osrednje poslanstvo pa se kljub nenehni rasti ni nikoli spremenilo: še naprej želijo povezovati slovensko lovstvo s trgom ter zagotavljati kakovostno in varno meso divjadi. Prav posebno pozornost namenjajo tudi kakovosti, higieni in sledljivosti v celotni verigi – od izvora do potrošnika.

»Divjačina je pomemben del naše naravne in kulinarične dediščine. Veseli nas, da pridobiva čedalje več prostora tudi v sodobni gastronomiji in da jo znajo gostinci predstaviti na tako ustvarjalen in raznolik način,« je sklenila Pija Hlede in povabila na Dneve divjačine in arhivskih vin v Goriška brda.