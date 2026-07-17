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ORANŽNO OPOZORILO

Nevihtni sistem, ki je nastal nad Furlanijo, se pomika proti notranjosti Slovenije, možen nastanek supercelic! Arso izdal resno opozorilo

Obstaja velika nevarnost vetroloma, udara strel in poplavljanja hudournikov.
Največja verjetnost krajevnih neurij bo na severovzhodu države, zato so na Agenciji RS za okolje za to regijo danes izdali opozorilo oranžne stopnje. FOTO: Arso

Največja verjetnost krajevnih neurij bo na severovzhodu države, zato so na Agenciji RS za okolje za to regijo danes izdali opozorilo oranžne stopnje. FOTO: Arso

Vročinski val bodo prekinile močne nevihte. FOTO: Delo Ai

Vročinski val bodo prekinile močne nevihte. FOTO: Delo Ai

Res je bila nenavadna nevihta, v ozadju Piran, pravi naš bralec. FOTO: Bralec Rok

Res je bila nenavadna nevihta, v ozadju Piran, pravi naš bralec. FOTO: Bralec Rok

V gorah se vreme v trenutku spremeni. FOTO: Viaframe Getty Images

V gorah se vreme v trenutku spremeni. FOTO: Viaframe Getty Images

Več delom države grozi toča. FOTO: Zajem Zaslona Arso Meteo

Več delom države grozi toča. FOTO: Zajem Zaslona Arso Meteo

Največja verjetnost krajevnih neurij bo na severovzhodu države, zato so na Agenciji RS za okolje za to regijo danes izdali opozorilo oranžne stopnje. FOTO: Arso
Vročinski val bodo prekinile močne nevihte. FOTO: Delo Ai
Res je bila nenavadna nevihta, v ozadju Piran, pravi naš bralec. FOTO: Bralec Rok
V gorah se vreme v trenutku spremeni. FOTO: Viaframe Getty Images
Več delom države grozi toča. FOTO: Zajem Zaslona Arso Meteo
N. P. M. U.
 17. 7. 2026 | 10:13
 17. 7. 2026 | 11:52
5:27
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Slovenija se po tednih brutalne vročine in suše sooča z močnim vremenskim preobratom. Če se danes odpravljate v hribe, na morje ali načrtujete delo na prostem, previdnost ne bo odveč! Agencija RS za okolje (Arso) in neodvisni vremenoslovci opozarjajo, da nas bodo po vročinskem valu, ki je trajal od sredine junija, danes presekale silovite nevihte in krajevna neurja.

Vreme bo danes in čez vikend izjemno dinamično, ozračje pa tako nestabilno, da so izpolnjeni vsi pogoji za najhujše scenarije.

Preko Furlanije že drvi nevihtna linija, popoldne udarec s severa

Arso opozarja, da se preko Furlanije - Julijske krajine našim krajem že približuje močnejša nevihtna linija, ki bo v kratkem dosegla zahodno Slovenijo. Ob prehodu te linije so zelo verjetni močni sunki vetra. Nevihte bodo najprej udarile na zahodu in jugozahodu Slovenije, kjer je možen pojav krajevnih neviht, med katerimi bo lahko tudi kakšna močnejša. Pestro bo na drugi strani države. Pas krajevnih neviht, tudi močnejših, bo s strani Avstrije zajel del severne in severovzhodne Slovenije.

Za severovzhod države oranžno opozorilo

Dopoldanska nevihtna linija bo največ padavin in neviht prinesla zahodni in južni Sloveniji. Ob njenem prehodu sunki vetra večinoma dosegajo hitrosti okoli 50 km/h, na Ratitovcu pa smo med 10.00 in 10.30 izmerili sunek vetra s hitrostjo 97 km/h. Vremensko dogajanje se s tem še ne bo končalo, čeprav bo po prehodu tega nevihtnega sistema sledilo nekaj ur zatišja. Sredi dneva se bo v sosednji Avstriji predvidoma razvilo novo območje neviht, ki se bo popoldne pomaknilo proti Sloveniji. Največja verjetnost krajevnih neurij bo na severovzhodu države, zato smo za to regijo danes izdali opozorilo oranžne stopnje. Poleg nalivov ob nevihtah pričakujemo tudi močne sunke vetra in točo. Močnejše nevihte niso izključene niti drugod po Sloveniji. Spremljajte naše napovedi, uradna opozorila in radarsko sliko padavin, so še navedli na Arso.

Največja verjetnost krajevnih neurij bo na severovzhodu države, zato so na Agenciji RS za okolje za to regijo danes izdali opozorilo oranžne stopnje. Poleg nalivov ob nevihtah pričakujemo tudi močne sunke vetra in točo.

Več delom države grozi toča. FOTO: Zajem Zaslona Arso Meteo
Več delom države grozi toča. FOTO: Zajem Zaslona Arso Meteo

Portal Ciklon.si ob tem opozarja na najhujše: »Takšna sinoptična postavitev bo z izrazitim vetrovnim strigom in spremembo vetra z višino ustvarjala ugodne pogoje za razvoj organiziranih nevihtnih sistemov, med njimi tudi supercelic, ki lahko povzročijo izrazitejše vremenske pojave.« 

Res je bila nenavadna nevihta, v ozadju Piran, pravi naš bralec. FOTO: Bralec Rok
Res je bila nenavadna nevihta, v ozadju Piran, pravi naš bralec. FOTO: Bralec Rok

Robert Sitar za omenjeni portal dodaja, da se ob močnejših nevihtah lahko razvijejo krajevna neurja z močnimi sunki vetra, ki lahko lokalno dosežejo celo orkansko moč, spremljali pa jih bodo močni nalivi, sodra ter krajevno debelejša toča. Obstaja velika nevarnost vetroloma, udara strel in poplavljanja hudournikov.

Slovenija sušna, a rešitev prinaša novo nevarnost

Nevihtni val prihaja v času, ko je Slovenija dobesedno izsušena. Zadnji Sušomer, ki ga je v četrtek izdal Arso, razkriva kritične podatke: v večjem delu države vlada izjemna suša. Vodna bilanca površinskega sloja tal kaže strašljive primanjkljaje. »Do normalizacije trenutno izjemno sušnih razmer bi potrebovali od 70 do 120 milimetrov dodatnih padavin,« navaja Sušomer.

Nekoliko boljše je le na Obali, Notranjskem in Dolenjskem, kjer pa bi še vedno potrebovali med 30 in 65 milimetrov dežja. Trenutno so reke kritično nizke; nizkovodne razmere hidrologi beležijo na kar 40 odstotkih merilnih postaj po državi, najbolj presušeni pa sta Mura in zgornji tok Soče. Podzemne vode so v sušnem stanju skoraj povsod, z izjemo Kočevskega in Goriške. Zaradi suše je predvsem v južni polovici Slovenije še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja! Vsaka strela, ki bo udarila ob današnjih nevihtah, lahko v hipu zaneti požar.

Kaj prinaša vikend? Osvežitev, a za kakšno ceno?

Vročinski val se s tem končuje, saj bo prehod fronte v soboto in nedeljo prinesel nekoliko nižje temperature. Vendar pa olajšanje ne bo mirno. V soboto bo vreme izjemno nestanovitno. Predvsem v notranjosti države se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Končno se bo osvežilo.

V nedeljo nas čaka deloma sončno vreme, a še vedno s spremenljivo oblačnostjo ter popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Strokovnjaki z Arsa ob tem opozarjajo, da pričakovane padavine žal ne bodo čudežno rešile suše: »Pričakovane padavine bodo nekoliko izboljšale trenutne vodnobilančne razmere površinskega sloja tal, vendar bodo kljub temu premajhne, da bi nadomestile vodnobilančne primanjkljaje.« Na jugozahodu države bo prehod fronte še najmanj učinkovit, zato se bo tam zelo sušno vreme nadaljevalo.

Danes torej nikar ne izzivajte usode, redno spremljajte radarsko sliko padavin in poskrbite za varnost svojega premoženja pred morebitno točo in vetrolomom!

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