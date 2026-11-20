Po nekoliko bolj sončnem petku in soboti se Sloveniji obeta nov vremenski preobrat. Agencija RS za okolje (Arso) napoveduje, da nas bo v nedeljo zajelo novo poslabšanje vremena. Padavine se bodo razširile nad vso državo, ob prihodu hladne fronte pa se bo meja sneženja spustila zelo nizko. Kje je največ možnosti, da se bo dež spremenil v sneg?

Danes in jutri bodo naši kraji še pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo, zato bo vreme nekoliko prijaznejše. Sonca bo več, čeprav povsem brez oblakov ne bo šlo. Več oblačnosti vremenoslovci pričakujejo predvsem vzdolž dinarske pregrade in na severu države, največ sončnega vremena pa bo v jugovzhodni Sloveniji.

Jutra bodo že precej hladna. Najnižje temperature se bodo gibale od –2 do 5 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 7 stopinj. Čez dan se bo ogrelo na 10 do 15 stopinj, v Zgornjesavski dolini pa bo okoli 8 stopinj Celzija.

V nedeljo prihaja nov ciklon, temperature bodo občutno padle

Toda že v nedeljo se bo vremenska slika močno spremenila. Nad severnim Sredozemljem bo nastal nov ciklon, ki se bo pomikal proti Sloveniji. »Že dopoldne se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, padavine pa bodo čez dan zajele vso Slovenijo,« napovedujejo na Arsu.

Ob dežju in oblačnem vremenu bo tudi precej hladneje. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma dosegle le okoli 6 stopinj Celzija.

Kje bo največ možnosti za sneženje?

Še posebej zanimivo bo v noči z nedelje na ponedeljek, ko bo Slovenijo prešla hladna fronta. »Za njo bo od severa začel dotekati občutno hladnejši zrak, zato se bo meja sneženja spustila kar nizko, vendar bodo padavine od severa že slabele. Največja verjetnost za sneženje bo na jugu Slovenije, kjer bodo padavine do jutra večinoma že ponehale,« navaja Arso.

Ponekod lahko pade do 60 litrov dežja na kvadratni meter

Po trenutnih vremenskih modelih bo največ padavin ob alpsko-dinarski pregradi, kjer jih lahko pade od 40 do 60 milimetrov oziroma od 40 do 60 litrov na kvadratni meter. Drugod po Sloveniji vremenoslovci večinoma pričakujejo od 10 do 30 milimetrov padavin.

Poslabšanje pa ne bo dolgotrajno. Že v ponedeljek se bo od severozahoda začelo postopoma jasniti, največ sončnega vremena pa Arso napoveduje za torek. Toda jasno vreme bo imelo tudi hladnejšo plat, saj bo torkovo jutro marsikje megleno in precej mrzlo.