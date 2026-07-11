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JULIJSKO VREME

Prihajajo plohe in nevihte! Arso že prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo

V nedeljo bo povečini sončno.
FOTO: Asifsaeed313 Getty Images
FOTO: Asifsaeed313 Getty Images
S. U., STA
 11. 7. 2026 | 13:15
 11. 7. 2026 | 13:39
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Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Nekaj po 13. uri je Arso prižgal najvišjo stopnjo alarma za točo. Trenutni je najbolj ogrožena Bovška, Koroška, Savinjska in Zgornjesavska.

FOTO: Arso
FOTO: Arso

V nedeljo bo povečini sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj.

Opozorilo: povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti

V ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.

Kakšno pa je vreme pri vas? Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca.

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