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PROMET

Prihajajo počitnice in z njimi prometni kaos, opozarjajo na Darsu

Prometni koledar za ta teden, še posebej za sredo in četrtek, napoveduje gostejši promet na najpomembnejših prometnih smereh proti turističnim središčem.
Obdobje visokih temperatur od voznikov zahteva še več odgovornosti in previdnosti. Foto: Dejan Javornik 
Obdobje visokih temperatur od voznikov zahteva še več odgovornosti in previdnosti. Foto: Dejan Javornik 
STA, B. K. P.
 22. 6. 2026 | 15:47
3:55
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Na slovenskem avtocestnem omrežju se ob začetku poletnih počitnic in dnevu državnosti po opozorilih Darsa obetajo povečane prometne obremenitve. Pričakovati jih je tudi v nekaterih drugih obdobjih do konca avgusta, zato voznike pozivajo k ustrezni pripravi na vožnjo, skrbnemu načrtovanju poti ter strpni in previdni vožnji. 

Prometni koledar za ta teden, še posebej za sredo in četrtek, napoveduje gostejši promet na najpomembnejših prometnih smereh proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško, so danes sporočili iz Darsa. Zadnji šolski dan in začetek poletnih počitnic bosta sovpadla z dnevom državnosti. Zaradi podaljšanega konca tedna bo pričakovano povečan tako osebni kot tudi tovorni promet, slednji predvsem v sredo, številni pa se bodo že odpravili na prve poletne dopuste.

Prometno bolj obremenjeni bodo vse do konca avgusta predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Poleg tega na Darsu opozarjajo na posamezna poletna obdobja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit. To bo 3. in 4. julija ter 10. in 11. julija ob začetku počitnic v delih Nemčije, Švice, Belgije in Nizozemske ter 17. in 18. julija ob začetku počitnic v delu Nemčije in na Nizozemskem. Podobne razmere se obetajo tudi med 29. julijem in 1. avgustom ob začetku počitnic v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg, med 15. in 17. avgustom ter med 29. in 31. avgustom.

Negativen vpliv vremena

Obdobje visokih temperatur od voznikov zahteva še več odgovornosti in previdnosti. Na vozne sposobnosti vplivajo utrujenost, priprave na daljšo pot ter visoke temperature, ki zmanjšujejo zbranost in podaljšujejo odzivni čas voznika, so opozorili na Darsu. »Poletne nevihte, nalivi in toča lahko prometne razmere v zelo kratkem času bistveno poslabšajo, dodatne težave pa povzročajo zastoji. Zato voznike pozivamo k defenzivni vožnji, spoštovanju prometnih pravil in prilagajanju hitrosti razmeram na cesti,« so navedli. Za varno in čim bolj udobno potovanje voznikom svetujejo, da pot načrtujejo vnaprej, pred odhodom preverijo stanje na cestah in predvidijo dovolj postankov za počitek.

Pri načrtovanju poti naj posebno pozornost namenijo območjem večjih delovnih zapor na avtocestnem omrežju. Trenutno med prometno najbolj obremenjenimi izstopajo odseki primorske avtoceste med Ravbarkomando in Postojno ter štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter med Domžalami in Ljubljano. Obsežnejša obnovitvena dela potekajo tudi na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico, na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem ter na gorenjski avtocesti med Naklim in Vodicami.

Pri upravljavcu slovenskega avtocestnega omrežja so ob tem znova opozorili, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna. Vozniki in potniki ne smejo zapuščati vozil zaradi fotografiranja, sprehajanja ali drugih aktivnosti. V primeru prometne nesreče ali okvare vozila je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti na varno za varnostno ograjo, so poudarili. V primeru zastoja je obvezno tudi pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Vozila na skrajnem levem prometnem pasu se morajo umakniti skrajno levo, vozila na desnem oziroma srednjem prometnem pasu pa skrajno desno, po potrebi tudi na odstavni pas. »Le tako je intervencijskim službam omogočen hiter in varen dostop do kraja dogodka. Ob tem opozarjamo, da je prepovedano voziti za intervencijskimi vozili ali se vključevati v reševalni pas,« so dodali.

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