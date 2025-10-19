Prihajajo strožja pravila: Slovenija edina brez časovne omejitve, rekorder na bolniški že 14 let

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) uvaja pomembne spremembe pri bolniškem staležu. Zdravniki bodo morali po novem natančno zapisati navodila glede režima gibanja med bolniško odsotnostjo, kar bo jasno določalo, ali mora bolnik počivati doma ali ima dovoljen aktiven režim. Namen sprememb je večja preglednost in lažji nadzor nad morebitnimi zlorabami.

Doslej so pacienti navodila pogosto prejemali le ustno, v prihodnje pa bodo zdravniki vse dolžnosti in omejitve zapisali v zdravstveno dokumentacijo. V evidenci bodo navedeni tudi morebitni izhodi iz kraja prebivanja ali dovoljenja za odhod v tujino. Če nadzor ugotovi, da bolnik navodil ne spoštuje, lahko izgubi pravico do nadomestila plače, delodajalci pa lahko v primeru hujših kršitev ukrepajo tudi z izredno odpovedjo.

Predlogi za dodatne omejitve

ZZZS predlaga, da bi bil odhod v tujino med bolniško mogoč le v izjemnih primerih in z dovoljenjem zdravnika zavoda. Razmišljajo tudi o tem, da bi morali biti bolniki v določenih časovnih obdobjih dosegljivi doma, da se omogočijo nenapovedani nadzori.

Družinski zdravniki spremembe načeloma podpirajo, a opozarjajo na povečanje administrativnih obremenitev. Želijo si enotnih pravil, ki ne bi bila odvisna od subjektivnih ocen ali pritiska bolnikov.

Razlog za ukrepe je tudi finančni. Stroški nadomestil plač so se v šestih letih skoraj podvojili – s 380 milijonov evrov leta 2019 na 700 milijonov letos. Slovenija je edina država v EU brez omejitve trajanja bolniškega staleža; več kot 10.000 ljudi je na bolniški več kot eno leto, rekorder pa kar 14 let.

Spremembe pravil bo po pričakovanjih potrdilo ministrstvo za zdravje, veljati pa naj bi začele še letos. Njihov cilj je jasnejša ureditev pravic in dolžnosti bolnikov ter učinkovitejši nadzor, ne krčenje pravic.