Prihajajo supercelice in večcelične nevihte, na udaru tudi Slovenija in Hrvaška: možni celo tornadi, toča ni izključena

V Slovenijo in na Hrvaško prihaja vremenska sprememba, ki bo prinesla točo in močan veter. Po visokih temperaturah v večjem delu Hrvaške, kjer se bodo temperature povzpele tudi do 36 stopinj Celzija, bo v popoldanskih in večernih urah sledilo poslabšanje vremena z močnimi nevihtami in točo, možen pa je tudi razvoj supercelic. Kot je objavil hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), bo v večini krajev pretežno sončno in vroče, vendar vreme ne bo povsem stabilno.

Portal Neurje.si pa navaja, da »nad severno Italijo že sedaj nastajajo konkretne »gobe«, kar je lepo razvidno tudi s satelitske slike oblačnosti. Tekom dneva se bo nevihtna aktivnost še stopnjevala, nevihtni sistemi pa bodo iz severne Italije potovali v smeri severovzhoda – torej proti Sloveniji.«

Od sredine dneva bo na severnem Jadranu ter v Gorski in osrednji Hrvaški več oblačnosti, krajevno bo rahlo deževalo, pojavljale pa se bodo tudi plohe z grmenjem, ki bodo zvečer ponekod lahko izrazitejše. Pihal bo zmeren jugozahodni veter, v sunkih močan, predvsem v višjih predelih, na Jadranu pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 °C, na vzhodu pa bo ponekod še topleje. Močne nevihte so danes možne na območju reške in gospiške regije.

Meteorološki servis Severe Weather, ki pripravlja napovedi za območje Evrope, navaja, da se v četrtek in petek pričakuje nastanek vrste intenzivnih nevihtnih celic in supercelic. »Pričakuje se dvodnevno obdobje močnih vremenskih nevšečnosti po zahodnem, osrednjem in severnem Sredozemlju. Napovedanih je več zaporednih ciklov intenzivnih supercelic in večceličnih neviht od vzhodne Španije prek Balearskih otokov, južne Francije, Švice, Avstrije, severne in osrednje Italije, Slovenije ter Hrvaške. Možni so velika toča, močni vetrovi, hudourniške poplave in tornadi.«

Poslabšanje vremena se bo nadaljevalo tudi v petek, ko bo še močnejše

Celotna Hrvaška, z izjemo splitske in dubrovniške regije, je pod rumenim vremenskim opozorilom, in sicer zaradi neviht z močnim dežjem ter zaradi visokih temperatur v Slavoniji. Hrvaški vremenoslovci za petek napovedujejo spremenljivo oblačno vreme z občasnim dežjem, krajevno tudi z izrazitejšimi plohami, ki jih bo spremljalo grmenje, pogostejše pa bodo na severnem Jadranu.

Na vzhodu in jugu bo več sonca in večinoma suho. V notranjosti bo pihal šibak do zmeren jugozahodni veter, v višjih predelih tudi močan. Ob morju bosta zmeren in močan jugo ter južni veter nenadoma obrnila v jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 20 do 25 °C. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 in 32 °C, na vzhodu pa do 35 °C, poroča Dnevnik.hr.

Na zahodu možna krajevna neurja

Dodajmo še, da Agencija RS za okolje navaja, da bodo danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Predvidoma se bo v petek zjutraj in deloma dopoldne vreme umirilo. Čez dan bodo predvsem na zahodu in jugu spet možna krajevna neurja z nalivi.