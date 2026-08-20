  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MOČNO POSLABŠANJE

Prihajajo supercelice in večcelične nevihte, na udaru tudi Slovenija in Hrvaška: možni celo tornadi, toča ni izključena

Po vročinskem valu na Hrvaškem prihaja izrazita vremenska sprememba, ki bo prinesla močne nevihte, točo in močan veter.
Fotografija je simbolična. FOTO: Mdesigner125 Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Mdesigner125 Getty Images/iStockphoto
A. G. M. U.
 20. 8. 2026 | 10:22
 20. 8. 2026 | 10:33
3:39
A+A-

V Slovenijo in na Hrvaško prihaja vremenska sprememba, ki bo prinesla točo in močan veter. Po visokih temperaturah v večjem delu Hrvaške, kjer se bodo temperature povzpele tudi do 36 stopinj Celzija, bo v popoldanskih in večernih urah sledilo poslabšanje vremena z močnimi nevihtami in točo, možen pa je tudi razvoj supercelic. Kot je objavil hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), bo v večini krajev pretežno sončno in vroče, vendar vreme ne bo povsem stabilno.

Portal Neurje.si pa navaja, da »nad severno Italijo že sedaj nastajajo konkretne »gobe«, kar je lepo razvidno tudi s satelitske slike oblačnosti. Tekom dneva se bo nevihtna aktivnost še stopnjevala, nevihtni sistemi pa bodo iz severne Italije potovali v smeri severovzhoda – torej proti Sloveniji.«

Od sredine dneva bo na severnem Jadranu ter v Gorski in osrednji Hrvaški več oblačnosti, krajevno bo rahlo deževalo, pojavljale pa se bodo tudi plohe z grmenjem, ki bodo zvečer ponekod lahko izrazitejše. Pihal bo zmeren jugozahodni veter, v sunkih močan, predvsem v višjih predelih, na Jadranu pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 °C, na vzhodu pa bo ponekod še topleje. Močne nevihte so danes možne na območju reške in gospiške regije.

Meteorološki servis Severe Weather, ki pripravlja napovedi za območje Evrope, navaja, da se v četrtek in petek pričakuje nastanek vrste intenzivnih nevihtnih celic in supercelic. »Pričakuje se dvodnevno obdobje močnih vremenskih nevšečnosti po zahodnem, osrednjem in severnem Sredozemlju. Napovedanih je več zaporednih ciklov intenzivnih supercelic in večceličnih neviht od vzhodne Španije prek Balearskih otokov, južne Francije, Švice, Avstrije, severne in osrednje Italije, Slovenije ter Hrvaške. Možni so velika toča, močni vetrovi, hudourniške poplave in tornadi.«

Poslabšanje vremena se bo nadaljevalo tudi v petek, ko bo še močnejše

Celotna Hrvaška, z izjemo splitske in dubrovniške regije, je pod rumenim vremenskim opozorilom, in sicer zaradi neviht z močnim dežjem ter zaradi visokih temperatur v Slavoniji. Hrvaški vremenoslovci za petek napovedujejo spremenljivo oblačno vreme z občasnim dežjem, krajevno tudi z izrazitejšimi plohami, ki jih bo spremljalo grmenje, pogostejše pa bodo na severnem Jadranu.

Na vzhodu in jugu bo več sonca in večinoma suho. V notranjosti bo pihal šibak do zmeren jugozahodni veter, v višjih predelih tudi močan. Ob morju bosta zmeren in močan jugo ter južni veter nenadoma obrnila v jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 20 do 25 °C. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 in 32 °C, na vzhodu pa do 35 °C, poroča Dnevnik.hr.

Na zahodu možna krajevna neurja

Dodajmo še, da Agencija RS za okolje navaja, da bodo danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja. Možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Predvidoma se bo v petek zjutraj in deloma dopoldne vreme umirilo. Čez dan bodo predvsem na zahodu in jugu spet možna krajevna neurja z nalivi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vremevremenska napovedHrvaškaneurjenevihteopozorilovetertočavročinaneurja
ZADNJE NOVICE
13:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠE EN NATEG

»Vojakinja v Jemnu« Celjanu pisala prek Messengerja. Ne boste verjeli, koliko mu je pobrala

Še ena spletna prevara.
20. 8. 2026 | 13:29
13:13
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POVZROČIL MILIJONSKO ŠKODO

Eden najbolj iskanih Slovencev z rajskega Zanzibarja prihaja v slovenski pripor (VIDEO)

Tanzanijci naj bi nam izročili Mitjo Pavlina, obtoženega, da je kot član uprave oškodoval podjetje Kovintrade in zbežal v Afriko.
Boštjan Celec20. 8. 2026 | 13:13
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DOMA NE MARAJO TUJCEV

Zvezdanina modrost: Muslimanka je in zdaj moje vnuke uči njihovih navad (Suzy)

»Izobrazba z vašim sovraštvom in jezo nima nobene zveze. Poznam tudi izobražene ljudi, ki bi vse 'drugačne' okoli sebe najraje napodili, nekateri celo še kaj hujšega.«
20. 8. 2026 | 13:00
12:57
Bralci
ZVEZDNIŠKO SREČANJE

Oboževalci na Brniku zaman čakali Lakerse: presenetil pa jih je slovenski športni as (FOTO)

Zvezdniki so se jim spretno izmuznili.
20. 8. 2026 | 12:57
12:45
Novice  |  Slovenija
PORTOROŠKA NOČ

Od veselice do festivala: Letošnje dogajanje je privabilo kar 23.000 ljudi​ (FOTO)

Portoroške noči ponujajo občutek Portoroža.
Janez Mužič20. 8. 2026 | 12:45
12:43
Bulvar  |  Domači trači
DOPUST

Tanja Fajon razkrila jutranji ritual na dopustu: »Ta pogled me vedno vrne leta nazaj«

Tanja Fajon po burnih tednih pokazala, kje si polni baterije
20. 8. 2026 | 12:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki