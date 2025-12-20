Prihajajo zimske olimpijske igre: kako poceni jih imamo Slovenci možnost obiskati?

XXV. zimske olimpijske igre bodo 25. zimske olimpijske igre zapovrstjo. Začele se bodo 6. februarja 2026 in zaključile 22. februarja naslednje leto, hkrati pa bodo v Italiji potekale prvič po Torinu leta 2006. Prodaja kart se je začela že spomladi letos, zato si je večina najbolj zagretih oboževalcev zimskih športov svoje že zagotovila. Za tiste manj izbirčne pa je nakup preko uradne strani še vedno mogoč.

Najcenejše vstopnice trenutno še v uradni prodaji se začnejo pri nekje 50 ali 60 evri za vhodne tekme tistih malo manj atraktivnih športov kot je curling. Za tekme, ki so tradicionalno bolj paša za oči, pa originalne cene z lahkoto dosegajo 600 ali 700 evrov, tak primer je recimo umetnostno drsanje. Je pa zelo veliko kart že razprodanih, tako da pravim navdušencem ostaja samo še nakup iz druge roke.

Del iger se bo odvijal v Anterselvi, ki bo gostila biatlon.

Za bolj razkošja vajene goste obstajajo tudi ponudbe z ekskluzivnimi stojišči in sedišči ter vključeno pogostitvijo, v paketih pa se ponujajo tudi prenočišča. Pri tem so se uradno povezali z dvema prestižnima hotelskima verigama neposredno ob izbranih prizoriščih, cene za eno nočitev pa se gibljejo okrog 800 do 1000 evrov. Za ogled enega izmed finalnih nastopov ženskega umetnostnega drsanja v VIP izvedbi s prenočiščem bi tako par odštel nekje 8500 evrov za enodnevno doživetje z nočitvijo.

Seveda obstajajo tudi cenejše možnosti

Kot glavni gostiteljski mesti iger sta Milano in Cortina d'Apezzo, dogodki pa se bodo odvijali tudi v Livignu, Predazzu, Bormiu, Teseru in Veroni, kar dogajanje močno razprši po celotni Severni Italiji. Še vedno nam je Slovencem vse skupaj precej blizu, še najdlje nam je Milano, ki je iz Ljubljane oddaljen slabih 6 ur vožnje.

Kljub temu, da so datumi prvih tekem oddaljeni komaj kaj več kot mesec, si je v vseh mestih še možno najti kakšno ugodno prenočišče. Če niste prezahtevni in če ste se pripravljeni do prizorišča še malo zapeljati, lahko z rezervacijo na Booking.com prenočite že za okrog 100 evrov na noč. Navzgor seveda omejitve ni.

Zanimivo je, da kakšnega avtobusno organiziranega izleta v nam najbližje olimpijske igre zadnjih desetletij, trenutno na spletu ni moč najti. Za športne dogodke se pogosto organizira turistična agencija Kompas, a trenutno ni na spletu mogoče zaslediti nobene ponudbe. Na srečo se bo večina navdušencev na pot brez večjih težav lahko podala z avtomobilom.