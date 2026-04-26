Prihodnji teden v parlamentu: zakoličili bodo število resorjev prihodnje vlade

DZ bo predvidoma v sredo obravnaval predlog sprememb zakona o vladi, ki predvideva znižanje števila ministrstev na 14. Če bo sprejet, bo SDS kot predlagateljica strankam, ki ga bodo podprle, poslala izhodišča za pogajanja o koalicijski pogodbi, je napovedal prvak SDS Janez Janša. S tem bodo tudi uradno storjeni koraki proti desni vladi. DZ bo predlog sprememb zakona o vladi predvidoma obravnaval na izredni seji v sredo. Pred tem mora o izredni seji in tudi o obravnavi zakonskega predloga po skrajšanem postopku odločiti še kolegij predsednika DZ, ki se bo sestal v torek.

Spremembe je predlagala SDS, z njimi pa krči število ministrstev s sedanjih 19 na 14. Poleg tega pa ohranja tudi ministra brez resorja, pristojnega za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Zakon je naletel na kritike zlasti v delu, ki predvideva združitev resorjev za delo in za gospodarstvo na enem ministrstvu. Zlasti v Levici, katere sokoordinator Luka Mesec trenutno vodi ministrstvo za delo, so prepričani, da bo to ošibilo socialni dialog, kratko pa bodo potegnili delavci. V Levici so kritični tudi do ukinjanja ministrstva za solidarno prihodnost.

SDS torej predlaga ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ter ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Ob teh pa še ministrstva za finance, za zdravje, za notranje zadeve in javno upravo, za obrambo, za zunanje in evropske zadeve, za pravosodje, za okolje in prostor, za kmetijstvo, za infrastrukturo in energetiko, za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, za kulturo ter za izobraževanje, znanost in mladino. S slednjim se torej združujeta sedanje ministrstvo za izobraževanje in visoko šolstvo, do česar je bil sicer kritičen minister za vzgojo in izobraževanje, ki opravlja tekoče posle, Vinko Logaj, ki prihaja iz vrst Svobode.

Po obravnavi zakona na desnici koraki proti novi vladi

Če bo zakon sprejet, bo SDS vsem strankam podpornicam poslala izhodišča za pogajanja za koalicijsko pogodbo, na podlagi katere bi sestavili novo vlado. Ne bo pa SDS vlade sestavljala za vsako ceno, je v petek zatrdil prvak SDS Janez Janša. Glede na napovedi, bodo zakon o vladi poleg poslancev SDS podprli še v trojčku NSi, SLS, Fokus, s katerimi je tudi usklajen, v Demokratih in Resnici. V strankah odhajajoče koalicije so sicer izrazili pomisleke in kritike glede predvidenih resorjev so pa povečini ob tem tudi izpostavili, da si ima vsak mandatar oziroma vlada pravico postaviti ekipo in organizirati delo, kot se mu zdi ustrezno.

Če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za naslednja štiri leta. »Šele če bo to usklajeno, podpisano in sprejeto na organih strank, ki bodo pripravljene sodelovati, pride na vrsto usklajevanje sestave nove vlade,« je prihodnje korake opisal Janša. Po predsedničini odločitvi, da ne predlaga mandatarja, na potezi poslanci.

Potem ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar v soboto sporočila, da mandatarja v prvem krogu ne bo predlagala, saj da se večinska podpora v DZ ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati, so zdaj na potezi poslanci. V drugem krogu lahko namreč mandatarja predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Časa imajo 14 dni. Če predsednik vlade tudi v drugem krogu ni izvoljen, se DZ lahko odloči še za tretji krog, kjer so predlagatelji isti, nižji pa je kvorum za izvolitev - namesto absolutne je dovolj navadna večina.