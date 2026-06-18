Prihodnost je tu: v Cerknici stoji prva stavba, ki jo je zgradil robot (FOTO in VIDEO)

Roboti in umetna inteligenca niso več znanstvena fantastika, niti nekaj, kaj uporabljajo na daljnem Kitajskem ali v ZDA, nove tehnologije vedno bolj pronicajo tudi v naša življenja. Tako je bila te dni v Cerknici izvedena prva robotizirana gradnja v regiji. WLTR je robot, ki avtomatizira zidanje, eno fizično zahtevnejših del v gradbeništvu, tovrstna tehnologija pa že spreminja podobo gradbišč v Evropi.

Omenjeni robot je odporen na veter, sonce in dež, ne pozna utrujenosti in je neverjetno hiter, dosega namreč hitrost zidanja do deset kvadratnih metrov na uro, zida pa lahko do višine treh metrov in pol brez potrebe po gradbenem odru. Kljub temu pa tudi v tem primeru čisto brez človeške pomoči ne more. Robot zidar namreč zida le od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti izkušen zidar. Robot nato s pomočjo senzorjev preverja položaj vsakega zidaka, po potrebi popravlja odstopanja in dosega milimetrsko natančnost. Za delovanje potrebuje priključek električne energije 400 V, enega usposobljenega operaterja in enega pomožnega delavca, s čimer lahko, odvisno od projekta, nadomesti ekipo petih do šestih zidarjev.

WLTR roboti za zidanje so do zdaj že dokončali že več kot 40 komercialnih projektov po Evropi. Med njimi so stanovanjski projekti na Češkem, otroški vrtec na Poljskem, industrijska skladišča v Avstriji in na Madžarskem ter družinske hiše v Angliji. Trenutno je v Evropi na voljo 12 strojev, do konca leta 2027 naj bi njihovo število povečali na nekaj deset. Cena tovrstne gradnje javno ni znana, naj pa bi bila precej ugodna, predvsem pa hitra. Na Madžarskem je denimo en tak robot stanovanjsko hišo postavil v treh dneh, piše portal Green Build, kjer pa ne navajajo, kako velika je bila hiša, niti koliko je bilo treba zanjo odšteti.

Zida od druge vrste naprej. FOTO: Wienerberger