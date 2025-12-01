»Prijatelj srca« – ko drobna gesta podari toplino in nasmeh

Zgodbe, ki jih piše življenje starejših, so tiste tihe, nežne pripovedi, ki nas ustavijo in spomnijo, kaj v resnici šteje. V njih je zbran ves svet – modrost, ki jo prinese čas, in ranljivost, ki jo prinese osamljenost. Ko stopimo bliže, prisluhnemo in ponudimo roko tistim, ki potrebujejo podporo, se zgodi nekaj izjemnega. V njihov vsakdan prinesemo toplino, v njihove dni pa žarek svetlobe, ki ga pogosto pogrešajo.

