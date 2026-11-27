V zvezi s člankom »Negovalka snemala nemočne oskrbovance«, objavljenim 29. 10. 2026 v Slovenskih novicah, Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca zaradi celovite predstavitve okoliščin obravnavanega dogodka podaja naslednja dejstva, ki bistveno dopolnjujejo objavljeni prikaz njegovega ravnanja.

Zavod je ob prejemu naznanitve o domnevnem nedovoljenem snemanju stanovalcev v letu 2024 sam podal prijavo policiji zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Ker s posnetki ni razpolagal, je prek pooblaščenega odvetnika poskušal pridobiti vpogled vanje, vendar mu pristojno državno tožilstvo tega ni dovolilo. Zavod tako kljub lastnemu prizadevanju ni mogel neposredno preveriti vsebine posnetkov in vseh okoliščin njihovega nastanka. Kazenska ovadba zoper zaposleno je bila pozneje zavržena.

Ne glede na navedeno je zavod opravil razgovore z zaposleno, njeno neposredno vodjo in stanovalci, obvestil svojce ter Informacijskega pooblaščenca in izvedel dodatna usposabljanja ter preventivne ukrepe za preprečevanje nedovoljenega snemanja. Po izvedenih ukrepih ni prejel nadaljnjih pritožb stanovalcev, njihovih svojcev ali zaposlenih glede dela navedene delavke.

Posebej je treba pojasniti, da nadaljevanje delovnega razmerja ni bilo posledica odobravanja očitanih ravnanj ali neukrepanja zavoda. Očitana ravnanja so se nanašala na leto 2023, zavod pa je bil o njih obveščen šele leta 2024. Možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi so bile zato omejene z zakonsko določenimi pogoji in roki, pri čemer zavod ni razpolagal niti s posnetki, na podlagi katerih bi lahko neposredno preveril očitke. Delodajalec pogodbe o zaposlitvi ne more zakonito odpovedati zgolj zaradi javnih pričakovanj, temveč mora za takšen ukrep razpolagati z ustrezno dejansko in pravno podlago.

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca zato zavrača vtis, da je očitana ravnanja dopuščal oziroma da ni ustrezno ukrepal. Zavod je o dogodkih obvestil pristojne organe, poskušal pridobiti dokazno gradivo in sprejel ukrepe, ki so mu bili glede na ugotovljene okoliščine na voljo. Dejstvo, da je zaposlena ostala v delovnem razmerju, samo po sebi ne pomeni, da zavod očitanih nepravilnosti ni obravnaval ali da ni varoval dostojanstva in interesov svojih stanovalcev.

Po pooblastilu odvetnik Adam Molan