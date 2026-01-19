  • Delo d.o.o.
Priljubljena trgovina zapira svoja vrata v središču Ljubljane: usuli so se ganljivi komentarji

Po 15 letih se poslavlja priljubljena trgovinica v stari Ljubljani Babushka. Neva Bajc: »Čas je za nove začetke«
V Babushki Boutique so prodajali skrbno izbrane, večinoma ročno izdelane drobne izdelke – od unikatnega nakita in skodelic do dodatkov za dom ter uporabnih malenkosti za službo in šolo. FOTO: Zaslonski posnetek

Babushka Boutique FOTO: Babushka Boutique/fb Delo

Neva Bajc lastnica trgovine Babuska leta 2015, ko je trgovino preselila z Gosposvetske ceste na Stari trg.  FOTO: Mavric Pivk, Delo

V Babushki Boutique so prodajali skrbno izbrane, večinoma ročno izdelane drobne izdelke – od unikatnega nakita in skodelic do dodatkov za dom ter uporabnih malenkosti za službo in šolo. FOTO: Zaslonski posnetek
Babushka Boutique FOTO: Babushka Boutique/fb Delo
Nina Čakarić
 19. 1. 2026 | 12:15
 19. 1. 2026 | 12:27
A+A-

Stara Ljubljana bo konec meseca izgubila še en kotiček, ki je imel dušo. Po 15 letih delovanja se zapira Babushka Boutique na Starem trgu 18, kjer so domačini in turisti radi iskali darilca, posebne izdelke in pogosto tudi topel pogovor. »Po 15 letih zapiramo vrata naše trgovinice. Težko je zbrati besede, ki bi zares opisale hvaležnost, ki jo čutimo do naših krasnih strank,« so zapisali ob slovesu. Zahvalili so se za vsak obisk, nasmeh in podporo ter dodali, da je prav zaradi obiskovalcev trgovinica postala »prostor topline in pogovorov«.

Police, polne ročno izdelanih drobnih zakladov

Babushka ni bila klasična trgovina, kjer kupiš in greš. Bila je butik, v katerega si vstopil iz radovednosti in iz njega pogosto odideš z nasmehom ter vrečko majhnih, skrbno izbranih stvari. Police so polnili ljubki, premišljeno izbrani izdelki (večinoma) ročne izdelave slovenskih in tujih ustvarjalcev, zato jo mnogi štejejo tudi med prve takšne butične trgovine pri nas.

V zavetju trgovine so se skrivale lične skodelice za kavo, drobne malenkosti za delo v službi ali šoli, dodatki za dom, ki ga naredijo bolj domačega, ter ročno izdelan, unikaten nakit.

Ko so novico sporočili na družbenih omrežjih, se je  pričakovano usulo presenečenih in ganjenih komentarjev. Kako ne, Babushka je bila ena redkih ličnih butičnih trgovin v Ljubljani, v katerih si našel tudi unikatne drobnarije domačih in tujih ustvarjalcev.

Ljudje so zapisali, da je bila to »ena najlepših trgovin in izložb v starem delu mesta«, saj je že sama izložba mimoidočim pogosto polepšala dan. Nekdo je posebej omenil dovršenost prostora: da je bila trgovinica premišljena »od arhitekturne izvedbe do samih izdelkov«.

Oglasil se je tudi glas od drugod. Turistka je zapisala: »Moja najljubša trgovina v Ljubljani. Tako sem bila vesela, ko ste odprli v Zagrebu, potem žalostna, ko ste tam zaprli, zdaj pa zapirate še v Ljubljani …«

Spet drugi so pripomnili, da se trgovinice zapirajo po vsej Sloveniji in da prestolnica ni izjema.  Med komentarji se pojavljajo ugibanja o vse višjih stroških in najemninah v prestolnici. Nekdo je zapisal, da gre verjetno za »višjo najemnino, stroške prostora in dela«, a iz trgovine so nam na vprašanje o razlogih za zaprtje odgovorili posredno. »Po 15 letih delovanja zapiramo Babushka Boutique, ker čutimo, da je čas za nove začetke. Odločitev ni bila lahka, vendar smo jo sprejeli z željo, da svojo energijo v prihodnje usmerimo v druge podjetniške zgodbe,« je dejala idejna vodja Babushke Neva Bajc.

Odprti so še do 31. januarja, splet ostaja

Babushka bo na Starem trgu 18 odprta še do 31. januarja, nato bodo fizično trgovino zaprli. Spletna bo po njihovih besedah ostala, vendar »v malo drugačni verziji«. Kaj to konkretno pomeni in kakšna bo ponudba v prihodnje, bodo kupci izvedeli kmalu.

Sicer pa je Neva Bajc svojo prvo trgovino Babushka imela na Gosposvetski cesti, nato je po štirih letih iskanja našla večji prostor v Stari Ljubljani. Zdaj se ta zgodba  zaključuje, med domačini pa ostaja grenak priokus, da mesto izgublja nekaj, česar ne moreš zlahka nadomestiti.

Neva BajctrgovinaLjubljanaBabushka Boutiquezaprtje
