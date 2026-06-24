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Nove podrobnosti tragične smrti župnika Robija: zgodilo se je med mašo

Robert Emeršič - Robi je bil zelo priljubljen med farani Frama in Rač.
»Gospod, daj mu večni mir in pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru,« so prosili na spletni strani župnije. FOTO: Župnija sv. Ane Fram
»Gospod, daj mu večni mir in pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru,« so prosili na spletni strani župnije. FOTO: Župnija sv. Ane Fram
Andrej Bedek
 24. 6. 2026 | 05:00
7:16
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Šli smo po sledi informacije, da je bila smrt priljubljenega Roberta Emeršiča - Robija, župnika v Framu in Račah, posledica pika žuželke. Zanj naj bi bil v nedeljo, 14. junija, usoden pik ose oz. alergijska reakcija. V Nadškofiji Maribor te informacije za naš medij niso potrdili, a je prav tako niso zanikali. Z zapisom na družbenem omrežju Facebook so jo po pogrebu potrdili v župniji sv. Jožefa Delavca Rače. »V nedeljo, 14. junija 2026, nas je kot strela z jasnega zadela novica, da je zaradi reakcije na pik ose med sveto mašo na Planici umrl naš župnik Robi,« so zapisali. 51 LET JE dopolnil ...
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