Nove podrobnosti tragične smrti župnika Robija: zgodilo se je med mašo

TRAGEDIJA

Robert Emeršič - Robi je bil zelo priljubljen med farani Frama in Rač.

Šli smo po sledi informacije, da je bila smrt priljubljenega Roberta Emeršiča - Robija, župnika v Framu in Račah, posledica pika žuželke. Zanj naj bi bil v nedeljo, 14. junija, usoden pik ose oz. alergijska reakcija. V Nadškofiji Maribor te informacije za naš medij niso potrdili, a je prav tako niso zanikali. Z zapisom na družbenem omrežju Facebook so jo po pogrebu potrdili v župniji sv. Jožefa Delavca Rače. »V nedeljo, 14. junija 2026, nas je kot strela z jasnega zadela novica, da je zaradi reakcije na pik ose med sveto mašo na Planici umrl naš župnik Robi,« so zapisali. 51 LET JE dopolnil ...