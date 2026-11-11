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Martin Golob presenetil Slovence z novim sporočilom: Njegove besede dajo misliti! (FOTO)

Zaželel si je, da bi na senčni strani Alp zavel drugačen »veter med nami«.
Martin Golob FOTO: Blaž Samec

Martin Golob FOTO: Blaž Samec

Martin Golob. FOTO: Blaž Samec

Martin Golob. FOTO: Blaž Samec

Martin Golob - predstavitev knjige  FOTO: Blaž Samec

Martin Golob - predstavitev knjige  FOTO: Blaž Samec

Martin Golob FOTO: Blaž Samec
Martin Golob. FOTO: Blaž Samec
Martin Golob - predstavitev knjige  FOTO: Blaž Samec
M. U.
 11. 11. 2026 | 19:52
 11. 11. 2026 | 19:57
3:26
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Eden najbolj prepoznavnih slovenskih duhovnikov Martin Golob je na martinovo predstavil svojo novo knjigo, v kateri je zbral kar 182 spodbud za življenje. Spregovoril je o odnosih, odpuščanju in tem, kako v današnjem svetu, polnem konfliktov in hitenja, najti notranji mir. Slovencem je namenil tudi pomembno sporočilo o zamerah in jezi.

Martin Golob. FOTO: Blaž Samec
Martin Golob. FOTO: Blaž Samec

Tako je predstavil svojo že četrto knjigo z naslovom Povej Avguštin …, ki je izšla pri založbi Družina. Na kar 427 straneh je zbral 182 spodbud za življenje, navdih zanje pa našel v mislih svetega Avguština, ki je živel na prelomu četrtega in petega stoletja. Ob izbranih odlomkih iz njegovih znamenitih Izpovedi Golob razmišlja o vprašanjih, s katerimi se ljudje srečujemo tudi danes. Vsako poglavje bralcu ponuja tudi svojevrstno domačo nalogo.

»Vsega ne smemo jemati preveč osebno«

Kot je Golob povedal za STA, so mu med 182 spodbudami najljubše tiste, ki govorijo o odnosu do staršev, zlasti do matere, pa tudi o razumevanju drugih ljudi. Prepričan je, da se moramo znati postaviti v kožo sočloveka in se naučiti, da vsake besede ali dejanja ne jemljemo preveč osebno.

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Knjiga je po njegovih besedah posebej primerna za današnji čas, ko se ljudje vse pogosteje srečujemo z odtujenostjo, konflikti in iskanjem smisla.

»Tudi sveti Avguštin je živel v današnjemu podobnem času, za katerega je bilo značilno ogromno iskanja smisla,« je dejal Golob.

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Prepričan je, da lahko Avguštinove misli sodobnemu človeku pomagajo najti odgovor na vprašanje, kako sredi kaosa vsakdanjega življenja najti notranjo harmonijo.

Slovencem položil na srce pomembno sporočilo

Golob se je ob predstavitvi knjige v pogovoru z Martino Švab dotaknil tudi odnosov med Slovenci. Izrazil je željo, da bi se ljudje otresli medsebojnih zamer in jeze ter se naučili odpuščati. Prepričan je, da bi lahko s tem bistveno izboljšali medsebojne odnose. Zaželel si je, da bi na senčni strani Alp zavel drugačen »veter med nami«.

Martin Golob - predstavitev knjige  FOTO: Blaž Samec
Martin Golob - predstavitev knjige  FOTO: Blaž Samec

Njegove knjige gredo za med

Da Golobove besede nagovarjajo številne Slovence, pričajo tudi prodajne številke njegovih knjig. Doslej je izdal tri knjige: Na spletni prižnici, Na spletni prižnici 2 in 365 dni z Božjo besedo.

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Skupno so prodali že 54.000 izvodov. Ob tem pa njegovo ustvarjanje nima le duhovnega, temveč tudi dobrodelni pomen. Založba Družina namreč od vsakega prodanega izvoda nameni dva evra za pomoč ljudem v stiski. Tako so doslej različnim organizacijam in društvom po Sloveniji razdelili že 108.000 evrov.

Razkril tudi, kako najde čas za pisanje

Čeprav ima številne obveznosti, Golob pravi, da je mogoče za pisanje najti čas z dobro organizacijo. Kot je pojasnil, lahko človek veliko naredi že, če kakšno minuto manj preživi na družbenih omrežjih ali pred televizijskim zaslonom. Ob tem je razkril še eno željo: v prihodnosti bi rad na podoben način napisal tudi knjigo, povezano s katero od svetnic.

 

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