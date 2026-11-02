Priljubljeni duhovnik Martin Golob znova presenetil, daroval je že 100.000 evrov

Priljubljeni duhovnik Martin Golob je napisal novo knjigo, že četrto. Njegova prva z naslovom Na spletni prižnici, ki jo je ustvaril skupaj z novinarjem Lojzetom Grčmanom, je izšla novembra 2022, leta 2024 je izdal 365 dni z Božjo besedo, junija 2025 pa še Na spletni prižnici 2, v kateri je zbranih še 100 njegovih spletnih nagovorov. Njegovo četrto delo, Povej, Avguštin, so poslali v tisk pred tednom dni.

»Pogosto se z gospodom Tonetom Rodetom, direktorjem založbe Družina, pogovarjava, kaj bi lahko še naredili. Tako sva dobila idejo, da bi šli v knjigi skozi misli svetega Avguština iz njegove knjige Izpovedi, ki velja za eno prvih avtobiografskih del na svetu. Iz te knjige smo izbrali določene misli, ki sem jih skušal prenesti v današnje življenje, v svoje življenje, in jih pogledati z današnje perspektive. To je bilo zame res zelo lepo delo. V pisanju sem zelo užival. Sploh nisem vedel, kdaj sem prišel do konca knjige, tako hitro je minilo. S svetim Avguštinom sem se pogovarjal. Fascinantno je, kako sem se ob njegovih razmišljanjih in besedah tudi sam poglabljal vase, iskal sebe in se našel v Bogu. Zelo sem počaščen, da je ta knjiga ugledala luč sveta. Svetega Avguština sem začel doživljati povsem drugače kot prej,« Martin za Slovenske novice pojasni, kako je nastalo delo, ki ob 182 izbranih odlomkih iz Avguštinovih Izpovedi razmišlja o aktualnosti več kot 1500 let starih misli v sodobnem svetu interneta, družbenih omrežij in nenehnega hitenja.

Številni mu prisluhnejo. FOTO: Drago Perko

53.000 izvodov svojih knjig je že prodal.

Knjiga na 428 straneh povezuje duhovno modrost preteklosti z izzivi današnjega človeka, spremno besedo je napisal dr. Miran Špelič. »Avguštinova mama Monika je bila verna, sam pa je bil velik iskalec. Ni živel po veri, ni hotel verjeti v Boga. V življenju je poskusil vse mogoče. Iskal je srečo, neko duhovno hrano, in to na vseh mogočih koncih. Po dolgih letih iskanja se je, tudi po molitvah svoje mame, srečal s svetim Ambrožem v Milanu. Poslušal je njegove pridige in se spreobrnil,« Martin razkrije še nekaj več o sv. Avguštinu (354–430), ki je bil eden najvplivnejših krščanskih mislecev, filozofov in teologov. Rojen je bil v Afriki, krščen je bil star 32 let, pozneje je postal škof.

Misli sv. Avguština so še kako aktualne tudi danes. »Njegovo spreobrnjenje me zelo močno gane. Imel je uspešno kariero, bil je vrhunski govorec, eden najboljših profesorjev tistega časa. Vse to je postavil na kocko, da je začel živeti kot kristjan. Njegovo spreobrnjenje ni bilo samo nekaj zunanjega, ampak zelo močna odločitev. Zato se mi zdi ta knjiga tako aktualna. Tudi če je ne bi izdal, je že dosegla svoj namen, ker je v marsičem spremenila tudi mene in mi dala nov pogled,« nam še zaupa Martin Golob.

»Vsak človek na neki način skozi življenje išče. Moje nenehno iskanje je, kaj je Božja volja. Kaj naj v tem trenutku naredim, za katero stvar naj se odločim. Nenehno je to tudi neki boj. Je to res potrebno ali ni potrebno? Veliko se s tem soočam. Ne gre za dvom glede Boga, gre pa za dvom, ali je moje dejanje pravo ali ni pravo. Ali me moje dejanje pelje k Bogu ali ne? Ali je moje dejanje iz sebičnosti ali iz ljubezni? Tukaj tehtam. Ko sem v neki situaciji, se tudi sam vprašam, ali je to res to. Gotovo sem tudi jaz iskalec in iščem pot naprej, kako izpolnjevati Božjo voljo.«

Takole je predstavil knjigo Na spletni prižnici 2. FOTO: Siniša Kanizaj

Martin priznava, da je pisanje nanj močno vplivalo. »Prvi tak trenutek, ko sem si rekel Eureka!, je bil, ko sem odkril, koliko vsebine je še v meni. Veliko hodim na različne dogodke, kjer imam neko paleto odgovorov na vprašanja, s katerimi se srečujem. Ta knjiga pa me je spraševala in vodila globlje. Spoznal sem, koliko vsebine je še v meni. Ni samo tisto, kar se vidi. Spoznal sem, kaj vse se lahko v meni odkrije, ko se ustavim, umirim, skoncentriram in dam skrbi ter načrte malo na stran. To je bilo zelo močno spoznanje. Živim precej hitro, imam tak tempo. Tako sem narejen, da moram ves čas nekaj početi, imeti neke dražljaje, drugače nisem zadovoljen. Ko pa se človek ustavi, vidi, koliko stvari še vre iz njega. Rekel sem si: V meni je še eno neodkrito vesolje. To me je res zelo zanimalo.«

O aktualnosti več kot 1500 let starih misli v sodobnem svetu interneta, družbenih omrežij in nenehnega hitenja.

Dva evra

Naslovnica četrte Martinove knjige, ki je že v tisku. FOTO: Druzina.si

Napisati knjigo je velika stvar, to pot je vse napisal sam, ekipa iz župnije Grosuplje mu je pomagala pri oblikovanju. »Začel sem pozimi, januarja. Knjiga je kar obsežna. Pisal sem jo vsak trenutek, ko sem imel čas. Ponoči, zjutraj, računalnik sem imel praktično ves čas s seboj.«

Pisal je tudi med romanjem na Portugalsko, pa na potovanju z motorji po Bosni, tudi tam nad Trstom, ki ga je obiskal po obisku prijatelja v bolnišnici. »Moral sem se malo umiriti, se odmakniti in poglobiti. Ne moreš kar pisati. Moraš iti vase. Zelo mi je pomagalo tudi to, da sem pogosto hodil k sveti spovedi, da sem bil čim bolj notranje svoboden,« poudari.

Verjame, da jo bodo ljudje brali. »Če sem čisto iskren, se ne obremenjujem s tem, koliko jih bo knjigo prebralo. Seveda bom vesel, če jo bodo ljudje prebrali, ker se mi zdi, da bodo tudi nekaj dobili zase. Ampak že to, da sem šel po tej poti, da sem si vzel čas in pisal, je zame uspeh. Nikoli si nisem mislil, da bom pisal knjige. Očitno mi je bilo to dano,« sklene, ob tem pa potrdi, da bosta tudi od vsakega prodanega izvoda nove knjige dva evra šla v dobrodelne namene. Ker so doslej prodali 53.000 izvodov njegovih prvih treh del, to pomeni, da je daroval že 106.000 evrov.