Primc: »Ljudstvo je odločilo!« Biščak kljub temu zahteva sodni epilog

Po potrditvi izida referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se razprava seli v sodne dvorane. Državna volilna komisija (DVK) je namreč zavrgla vse ugovore, ki sta jih med drugim vložila Srebrna nit in Bogdan Biščak. Ugovori so se nanašali predvsem na domnevne nepravilnosti v referendumski kampanji in na očitke, da naj bi Katoliška cerkev ter nekatere zdravniške organizacije sodelovale v kampanji na način, ki naj bi bil nezakonit. DVK je ob razglasitvi končnega rezultata sporočila, da presoja pravilnosti kampanje ni v njeni pristojnosti, kar pomeni, da morebitni nadaljnji postopki sodijo v domeno vrhovnega sodišča. V oddaji 24UR ZVEČER je Bogdan Biščak potrdil, da bo tožbo na vrhovno sodišče dejansko vložil. Po njegovih besedah ga je odločitev DVK presenetila, saj zakon o referendumu v 51. členu izrecno dopušča vlaganje ugovorov zaradi nepravilnosti v kampanji. Biščak je dejal, da ne razume, zakaj se je DVK izrekla za nepristojno, in dodal, da je po razmisleku prišel do domneve, da se je komisija s takšno odločitvijo želela izogniti političnim pretresom. Po njegovem mnenju bi neposredna razveljavitev referenduma povzročila »velik politični nered.«

Povsem drugačnega mnenja je pobudnik referenduma Aleš Primc. Poudaril je, da je odločitev volivcev vidi kot »zmago za bolnike, invalide in upokojence.« Napoved vložitve tožbe je označil kot nedemokratično ravnanje in dodal, da bi se morali državljani po intenzivnem obdobju razprav umiriti ter se ob adventnem času pripraviti na praznike. Primc je ob tem ostro zavrnil Biščakove kritike in ga obtožil, da »zdraho med ljudmi« povzročajo tisti, ki se s potrjenim izidom referenduma ne strinjajo. Obenem je dodal, da je »skrajna levica« po njegovem mnenju v zadnjih letih večkrat zlorabljala pravosodje za vplivanje na volitve in referendume, zato meni, da je trenutno dogajanje del širšega vzorca političnih pritiskov.