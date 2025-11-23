Primc: »Upam, da bodo danes zmagali bolniki, invalidi in upokojenci«

Pobudnik današnjega referenduma Aleš Primc je po zaprtju volišč pred DZ ocenil, da je bila kampanja dolga in naporna. Želi si, »da bi danes zmagali bolniki, invalidi in upokojenci, da bi lahko mirno, varno živeli«. Prepričan je, da bi bilo to tudi sporočilo za državo, da mora krepiti zdravstvo, ne ponujati smrti.

Štetje glasov za vas spremljamo v živo.

Izrazil je veselje, da je bil v kampanji pred današnjim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja stranski igralec, saj so vodilno vlogo prevzeli predstavniki civilne družbe, zdravniki in drugi strokovnjaki. Ocenil je, da je bila kampanja nasprotnikov zakona zelo strokovna in argumentirana. Medtem podporniki po njegovi oceni na svoji strani niso imeli strokovnjakov. Primcu se je pred DZ pridružilo okoli deset podpornikov referenduma oziroma nasprotnikov zakona.

Volivke in volivci so na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev mora tokrat glas proti oddati vsaj 339.205. volivcev.