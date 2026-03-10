Primc pred sodiščem nagovoril nasprotnike evtanazije, vihrale tudi zastave (FOTO)

Na vrhovnem sodišču se danes začenja javna obravnava tožbe, s katero pobudniki izpodbijajo veljavnost lanskega referenduma o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, še pred začetkom obravnave pa je Aleš Primc, eden glavnih nasprotnikov omenjenega zakona, pred sodiščem organiziral shod koalicije nasprotnikov zakona o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na shodu se je zbralo precej ljudi, ki zakonu močno nasprotujejo, mnogi so s seboj prinesli tudi slovenske zastave, in pozorno prislužili Princu, ki jih je seveda tudi nagovoril.

Omenjeno tožbo so vložili Bogdan Biščak, Andrej Pleterski, Dušan Keber, Igor Pribac in Brigita Skela Savič, potem ko Državna volilna komisija ni ugodila njihovemu ugovoru glede potrditve referendumskega izida, saj je ocenila, da ni pristojna za odločanje o domnevnih nepravilnostih v referendumski kampanji in njenem financiranju. Omenjeno peterico vlagateljev tožbe je med drugim zmotilo, da so se v predreferendumski kampanji glede referendumskega vprašanja izrekali zdravniška združenja, kot je Zdravniška zbornica, in Katoliška cerkev v Sloveniji, ne da bi se pri tem prijavili kot organizatorji volilne kampanje.

Zmago nasprotnikov pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na lanskem referendumu je sicer pozdravil prav Princ, ki je bil tudi pobudnik referenduma, za katerega je zbral več kot 40.000 overjenih podpisov, da zakona ne podprejo, pa se je odločila tudi večina volivcev, ki se ga je udeležila.